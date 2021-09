Serialow ajesień w Red Carpet TV

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Red Carpet TV przygotowała dla swoich widzów jesienną niespodziankę.

• W październiku na antenie Red Carpet, będzie można zobaczyć seriale, które poruszą widownię.

"Maria Magdalena" / Fot. materiały prasowe

W ramach serialowych propozycji Red Carpet TV zaprezentuje kultowe pozycje, cieszące się popularnością wśród widzów. Już w październiku miłośnicy "medycznych" perypetii będą mieli szansę jeszcze raz przenieść się w czasie i obejrzeć trzynastoodcinkową kontynuację słynnego w latach 70. i 80. czechosłowackiego serialu. Serialu opowiadającego o pracy, jak również życiu prywatnym lekarzy ze szpitala w czeskim mieście Bor.Serial familijny, to nie lada gratka dla tych widzów, którzy lubią pozycję pozwalające poruszać wyobraźnię. Czechosłowacki serial "Arabela" jest tego znakomitym przykładem, ponieważ jego fabuła to połączenie dwóch światów: realistycznego oraz baśniowego. Warto podkreślić, że wszystko odbywa się z domieszką humoru.Z kolei serialpowstał w latach 2018 - 2019. Wyprodukowany przez Sony Pictures Television i Dopamine dla TV Azteca. Do tej pory emitowano go jedynie na takich platformach jak : Netflix (USA, Argentyna, 201/2019 r.), HBO (2020 r.), jak również wybranych płatnych kanałach TV: Meksyk, USA, Wenezuela, Argentyna, Hiszpania. W październiku, wyłącznie na antenie Red Carpet TV, widzowie będą mogli zobaczyć kontynuację, drugiej serii serialu, który cieszy się bardzo dużą oglądalnością.