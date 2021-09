Startuje koszykarska Bundesliga. Transmisje w sportklubie

Łukasz Szewczyk

• Meczem ALBA Berlin - Telekom Baskets zainaugurowany zostanie 56. sezon Bundesligi koszykarzy. Podobnie jak w poprzednich latach faworytów do mistrzostwa jest dwóch, z Berlina i Monachium.

• Najlepsze mecze sezonu w Sportklubie.

Bundesliga to w ostatnich sezonach jedne z najdynamiczniej rozwijających się koszykarskich rozgrywek na Starym Kontynencie. Czołowe kluby zasilają coraz lepsi koszykarze, transmisje z meczów realizowane są na bardzo wysokim poziomie, a zainteresowanie ligą rośnie nawet w krajach o stabilnej i długiej koszykarskiej tradycji. O sile Bundesligi świadczyć może fakt, że dwie drużyny zza Odry regularnie grają w Eurolidze. Ba, w ubiegłym sezonie Bayern zajął w rundzie zasadniczej piąte miejsce i był o krok od wyeliminowania w ćwierćfinale A|X Armani Exchange Milan.Bawarczycy to w bieżącej kampanii bundesligowej jedni z głównych kandydatów do mistrzostwa. Ekipa z Monachium latem wzmocniła się m.in. Darrunem Hilliardem (CSKA Moskwa), obieżyświatem Othello Hunterem (Maccabi Tel Awiw) i Ognjenem Jaramazem (Partizan Belgrad), a także tradycyjnie mocno wydrenowała lokalny rynek, ściągając choćby Joshuę Obiesie, Andreasa Obsta i Marvina Ogunsipe. Żeby bilans się zgadzał z Monachium pożegnali się jednak m.in. Wade Baldwin (Baskonia), Jalen Reynolds (Maccabi) i Sasha Grant (Verona).Dla Bayernu cel na bieżący sezon jest jeden - mistrzostwo. Cel, którego nie udaje się zrealizować już od dwóch lat. W obu poprzednich bataliach monachijczycy zawodzili, a miejsce na tronie zabierała im ALBA Berlin. W ubiegłym sezonie obie drużyny zmierzyły się w wielkim finale, po dwóch meczach w stolicy był remis 1:1 i wydawało się, że w dwóch kolejnych starciach w Monachium to gospodarze będą górą. W Audi Dome dwa razy triumfowały jednak "Albatrosy" i to one ostatecznie uplasowały się na najwyższym stopniu podium.W tym roku ALBA będzie chciała zdobyć trzecie mistrzostwo z rzędu i wyrównać tym samym serię Brose Basket z lat 2015-17. Znów zdominować rozgrywki nie będzie łatwo, tym bardziej, że z Berlinem pożegnali się przed sezonem Jayson Granger i Simone Fontecchio - obaj przenieśli się do Baskonii - oraz Niels Giffey, który postanowił kontynuować karierę w Żalgirisie Kowno. Nowymi nabytkami w klubie są Tamir Blatt i Yovel Zoosman, czy jednak izraelski zaciąg okaże się na tyle mocny, aby pozwolić ALBIE znów walczyć o tytuł?Za plecami dwójki faworytów tradycyjnie czai się cały zaciąg chętnych zająć ich miejsce, albo przynajmniej bić się o najniższy stopień podium. Z grupy pościgowej w ostatnich latach najrówniej prezentował się Riesen Ludwigsburg, który i w tym sezonie powinien bić się o "pudło". Swoje pięć groszy w play-off z pewnością będą jednak chciały dołożyć choćby Oldenburg, ratiopharm Ulm czy Crailsheim Merlins.Najciekawsze mecze Bundesligi koszykarzy - zarówno w rundzie zasadniczej, jak i w fazie play-off - na żywo w Sportklubie.Najbliższe plany transmisyjne Sportklubu z Bundesligi:ALBA Berlin - Telekom Baskets Bonn, 23 września, godz. 20.30 (na żywo)s.Oliver Würzburg - Bayern Monachium, 30 września, godz. 20.30 (na żywo)