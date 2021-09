Finałowy weekend żużlowy w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend pierwszy mecz wielkiego finału 2. Ligi Żużlowej, w którym Trans MF Landshut Devils podejmą OK Bedmet Kolejarza Opole.

• Transmisja w Motowizji

Obie drużyny wyjątkowo łatwo rozprawiły się z półfinałowymi rywalami. Przewodzący tabeli po sezonie zasadniczym opolanie pokonali dwukrotnie Optibet Lokomotiv Daugavpils, pozwalając Łotyszom na zdobycie tylko 22 punktów w rewanżu. Z kolei ekipa Diabłów dwa razy wy-grała z Metaliką Recycling Kolejarzem Rawicz, rozstrzygając sprawę już w pierwszym spotkaniu zakończonym zwycięstwem 60:30. Teraz wszystko zaczyna się od początku. Finałowy dwumecz fazy play-off to nowa rozgrywka.- mówi młodzieżowiec Norick Bloedorn, który jako odkrycie tego sezonu właśnie przedłużył kontrakt z Devils na kolejne dwa lata. -- podkreśla menedżer Devils Sławomir Kryjom.Drużyny z Landshut i Opola pierwszy raz spotkały się w tym sezonie już pod koniec maja. Na niemieckiej ziemi zdecydowanie lepsi okazali się goście, wygrywając 54:36. Gospodarze nie mieli wtedy w swych szeregach późniejszego lidera z Francji. Dimitri Berge zadebiutował w kolejnym spotkaniu w Rawiczu, stając się w dalszej części sezonu prawdziwym liderem bawarskiej drużyny. Wraz z Kaiem Huckenbeckiem i Martinem Smolinskim Diabły spróbują powstrzymać liderów Kolejarza w osobach Oskara Polisa i Jacoba Thorsella oraz junior-ski zaciąg z Częstochowy: Mateusz Świdnicki - Bartłomiej Kowalski.Ekipa Piotra Mikołajczaka od początku sezonu ma jasno określony cel w postaci awansu do eWinner 1. Ligi. W 12 meczach sezonu zasadniczego 11 spotkań kończyła zwycięstwami, a tylko raz poniosła porażkę. -- podkreśla krajowy lider Kolejarza Oskar Polis.Zanim rozpocznie się finałowa rywalizacja, kibice będą mogli obejrzeć na antenie Motowizji Indywidualne Mistrzostwa 2. Ligi Żużlowej, które odbędą się w piątek (24 września). Początek transmisji z Wittstock o 19.15.Pierwszy mecz wielkiego finału Trans MF Landshut Devils - OK Bedmet Kolejarz Opole w niedzielę (25 września) od 11.45 (rewanż za tydzień). Podsumowanie pierwszej odsłony finału w magazynie we wtorek o 21.00.