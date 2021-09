Adam Waczyński w nowym garniturze. Rusza nowy sezon Ligi ACB w Sportklubie

Łukasz Szewczyk

• Po kilku latach spędzonych w Maladze Adam Waczyński zmienił otoczenie i został nowym zawodnikiem Casademontu Saragossa.

• Jego mecze w nowym klubie oraz inne najciekawsze spotkania całego sezonu Ligi ACB na żywo w Sportklubie

Waczyński na Półwyspie Iberyjskim pojawił się w 2014 roku zostając zawodnikiem Rio Natura Monbus. W Santiago de Compostelli prezentował się na tyle udanie, że po dwóch sezonach jego usługami zainteresowała się jedna z najsilniejszych drużyn w ACB, Unicaja. W Maladze "Waca" spędził pięć kolejnych bardzo owocnych lat, przed bieżącym sezonem drogi obu stron rozeszły się jednak. Polak długo nie musiał szukać nowego klubu, jeszcze przed wakacjami media spekulowały, że podpisał umowę z Morabankiem Andorra, ostatecznie jednak trafił do Saragossy, związując się na razie trzymiesięcznym kontraktem.Debiut w nowym klubie Waczyński miał wymarzony. W weekend w domowym starciu z BAXI Manresą zdobył 17 punktów, będąc - wespół z Mattem Mobley'em - najskuteczniejszym zawodnikiem Casademontu. Dzięki dobrej postawie naszego rodaka ekipa z Saragossy rozpoczęła sezon od wygranej 98:91. W klubie przed sezonem doszło do kilku ważnych zmian kadrowych, najpoważniejsza nastąpiła jednak być może na trenerskiej ławce, na której Luisa Casimiro zmienił Jaume Ponsarnau. Czy z nim w składzie Casademont zdoła nie tylko bić się o play-off, ale i rzucić rękawice największym w lidze?Ponsarnau zostając nowym szkoleniowcem Saragossy zwolnił wakat w Valencii, który cztery dni później obsadził Joan Peñarroya. Ten z kolei pożegnał się z Heredą San Pablo Burgos, gdzie zastąpił go doskonale znany kibicom w naszym kraju Žan Tabak, który przez dwa poprzednie sezony z powodzeniem prowadził Stelmet Zielona Góra.Ciekawe zmiany nastąpiły zresztą nie tylko na trenerskich ławkach, ale i w szatniach czołowych klubów. Najgoręcej było na linii... Barcelona - Real, do Katalonii przeprowadził się bowiem Nicolas Laprovittola, a w przeciwnym kierunku powędrował Adam Hanga. Nowym koszykarzem "Królewskich" został również m.in. Thomas Heurtel, który wprawdzie ostatni sezon spędził w ASVEL-u, wcześniej jednak przez kilka sezonów był ostoją "Dumy Katalonii". Także z mistrza Francji na transfer do Madrytu zdecydował się Guerschon Yabusele, a z Lokomotiwu Kubań wyciągnięto Nigela Williamsa-Gossa. Największą stratą Realu będzie na pewno rozstanie z Usmanem Garubą, wybranym w drafcie NBA przez Houston Rockets.W innych czołowych drużynach ligi latem również miało miejsce sporo ciekawych ruchów kadrowych. Baskonia zdecydowała się na zaciąg z Bundesligi, kontraktując m.in. Wade'a Baldwina z Bayernu oraz Jaysona Grangera i Simone Fontecchio (obaj z ALBY Berlin). Ciekawymi nabytkami powinni być również Matt Costello wyciągnięty z Herbalife Gran Canarii i Vanja Marinkovic z Valencii. Największa strata? Achille Polonara i Pierria Henry, obaj zostali w wakacje nowymi zawodnikami Fenerbahce Stambuł.Tradycyjnie w walce o czołowe lokaty liczyć powinna się Valencia, która o ile w ubiegłym sezonie głównie ściągała nowych zawodników, to w tym oknie transferowym i kupowała i sprzedawała na równi. Z klubem pożegnali się m.in. Derrick Williams (Maccabi), Guillem Vives (Joventut) i Joan Sastre (Lenovo), a Fernando San Emeterio postanowił zawiesić buty na kołku. W ich miejsce poczyniono jednak mądre zakupy ściągając choćby Nenada Dimitrijevica z Joventutu, Victora Clavera z Barcelony i Jasiela Riveiro z San Pablo Burgos. Z ostatnim z nich na ławkę przywędrował również Joan Peñarroya.Cały sezon regularny i faza play-off Ligi ACB na żywo w Sportklubie. Na antenie stacji również spotkania Copa del Rey oraz Supercopa Endesa, a także po każdej kolejce 15-minutowy program "Piąta kwarta"! Najlepszą koszykarską ofertę uzupełnią ponadto liczne transmisje z ligi tureckiej i niemieckiej, które startują już w tym tygodniu!Najbliższe plany transmisyjne Sportklubu z Ligi ACB:Herbalife Gran Canaria - FC Barcelona, 22 września, godz. 21.30 (na żywo)BAXI Manresa - Valencia, 24 września, godz. 19.00 (na żywo)Morabanc Andorra - Real Madryt, 24 września, godz. 21.30 (na żywo)FC Barcelona - Rio Breogan, 25 września, godz. 18.00 (na żywo)Casademont Saragossa - Hereda San Pablo Burgos, 25 września, godz. 20.45 (na żywo)Real Madryt - Monbus Obradoiro, 26 września, godz. 20.00 (na żywo)Casademont Saragossa - Valencia Basket, 2 października, godz. 20.45 (na żywo)Herbalife Gran Canaria - Joventut Badalona, 3 października, godz. 13.00 (na żywo)Real Madryt - Lenovo Tenerife, 3 października, godz. 18.30 (na żywo)