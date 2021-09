Opowieść o szlaku, który zmienił świat w nowej serii Polsat Viasat Historia

Łukasz Szewczyk

• Jedwabny Szlak był pierwszą na świecie super autostradą

• W nowym, trzyodcinkowym serialu dokumentalnym "Jedwabny Szlak historyk, archeolog i prezenter dr Sam Willis poprowadzi widzów dawnym szlakiem handlowym z Azji nad Morze Śródziemne, przemierzając Chiny, Indie, Persję, Arabię, Grecję i Włochy.

Jedwabny Szlak nie był faktycznie drogą ani pojedynczym traktem. Termin ten odnosi się do sieci połączeń używanych przez kupców przez ponad 1500 lat od czasów, gdy chińska dynastia Han w 130 r.p.n.e. otworzyła szlaki handlowe z Zachodem, aż do 1453, gdy Imperium Osmańskie je zamknęło. Jedwabny Szlak rozciągał się na długości około 6 i pół tysiąca kilometrów i biegł przez jedne z najbardziej niesamowitych krajobrazów na świecie, w tym pustynię Gobi i góry Pamir.Nazwa najsłynniejszej trasy handlowej wywodzi się od jednego towaru - jedwabiu. Materiał wytwarzany z kokonu ćmy, stał się tkaniną, z której szyto szaty dla cesarzy. Dzięki kupcom dotarł on z Chin do Europy, gdzie noszony był przez rodziny królewskie i bogatych wielmożów. Innymi lubianymi na Zachodzie towarami z Azji były jadeit, porcelana, herbata i przyprawy. W zamian za nie na Wschód trafiały konie, wyroby szklane, tekstylia i towary przemysłowe.Bez jakiejkolwiek kontroli i opieki ze strony władz, drogi Jedwabnego Szlaku były zazwyczaj w złym stanie. Napady na transporty z towarami był na porządku dziennym, zatem by się chronić, kupcy łączyli się w karawany z wielbłądami lub innymi zwierzętami pociągowymi. Z czasem pojawiły się również duże gospody zwane "karawanserajami", w których zatrzymywali się handlarze. Niewiele osób przemierzało jednak całą trasę, co przyczyniło się do powstania mnóstwa pośredników i punktów handlowych po drodze.W 1. odcinku serii dr Sam Willis przemierzy ponad trzy tysiące kilometrów śladami starożytnego chińskiego wysłannika, który jako pierwszy przyczynił się do powstania Jedwabnego Szlaku. Pozna również boginię, która odkryła jedwab, i dowie się, że na Jedwabnym Szlaku interesów nie zatrzymywała nawet śmierć. W 2. części prezenter znajdzie się w Azji Środkowej, sercu Jedwabnego Szlaku, w miejscu nieustannych podbojów i przesiedleń oraz zrujnowanych miast. Na ostatnim etapie swojej podróży dr Sam Willis przemierzy południową odnogę Jedwabnego Szlaku prowadzącą przez pustynie starożytnej Persji.Seria "Jedwabny Szlak" jest pouczającą opowieścią o szlaku handlowym, który zmienił świat. Premiera programu w niedzielę, 10 października o 19:55 na kanale Polsat Viasat History. Emisja kolejnych odcinków w niedziele o tej samej porze.