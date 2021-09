Nowe seriale w październiku na kanałach AXN

Łukasz Szewczyk

• Premiera serialu "Układ" i filmu "O psie, który wrócił do domu w AXN

• "Designated survivor 3" w AXN White oraz "Agenci NCIS: Los Angeles 1"2 w AXN Black

opowiada historię komisarz Moniki Brzozowskiej, która nie może podnieść się psychicznie po dramatycznych wydarzeniach poprzedniego sezonu serialu. Wysłana na przymusowy urlop wraca do nałogu, który przed laty niemal doprowadził ją do śmierci. W tym czasie zaczynają ginąć świadkowie, którzy mieli pomóc w rozbiciu szajki pedofilskiej, na której trop wpadła Brzozowska. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie członkowie grupy przestępczej odpowiadają za morderstwa. Sprawa okazuje się jednak znacznie bardziej skomplikowana, a bycie oprawcą nie wyklucza bycia ofiarą. Na ekranie ponownie zobaczymy m.in. Julię Kijowską, Dawida Ogrodnika, Kingę Preis, Mariusza Ostrowskiego, Zuzannę Zielińską i Sylwię Juszczak-Krawczyk. Do obsady dołączyli również Adam Woronowicz i Piotr Witkowski. Premiera serialu "Układ" 5 października o godz. 21:00. Kolejne odcinki emitowane będą w każdy wtorek o 21:00 w AXN.to wzruszająca opowieść o psie o imieniu Bella. Bohaterka wyrusza w długą podróż, by odnaleźć swojego właściciela, którego kocha. Zanim uda jej się wrócić do domu, czeka ją mnóstwo niezwykłych przygód. Na swej drodze spotka wielu nowych przyjaciół, których życie odmieni na zawsze. Premiera filmu "O psie, który wrócił do domu" w sobotę 16 października o godz. 17.50 w AXN.Serialto historia Thomasa Kirkmana (Kiefer Sutherland), który nieoczekiwanie zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych. Po zamachu terrorystycznym na Kapitol giną wszyscy członkowie amerykańskiej administracji. Zgodnie z obowiązującym prawem, stanowisko szefa Białego Domu niezwłocznie obejmuje tzw. wyznaczony ocalały. Spokojny architekt, pełniący funkcję Sekretarza ds. Budownictwa Mieszkaniowego i Rozwoju Miast, w jednej chwili zostaje prezydentem najpotężniejszego mocarstwa na świecie. Musi odbudować siłę Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, decydować o losach amerykańskich żołnierzy i zmierzyć się z wewnętrznymi rozgrywkami w Waszyngtonie. W nowych odcinkach 3. sezonu serialu prezydent Kirkman będzie musiał podjąć szereg niełatwych decyzji rodzinnych i państwowych, które utrudnią mu walkę o reelekcję. Trzeci sezon serialu "Designated survivor" w piątek 29 października o 12:50. Kolejne odcinki od poniedziałku do piątku o 12:50 w AXN White.Serialopowiada o członkach Naval Criminal Investigate Service w Los Angeles, w których ręce trafiają najtrudniejsze sprawy kryminalne dotyczące armii Stanów Zjednoczonych Ameryki. Agenci specjalni G. Callen i Sam Hanna (w tych rolach Chris O'Donnel i LL Cool J) dzięki pracy w terenie potrafią przeniknąć do przestępczego podziemia. Wsparcie zapewniają im komputerowy magik Eric Beale (w tej roli Barrett Foa) oraz analityk wywiadu Nell Jones (Renée Felice Smith). W 12. Sezonie serialu zobaczymy gościnnie polskie gwiazdy, Izabellę Miko i Weronikę Rosati. Dwunasty sezon serialu "Agenci NCIS: Los Angeles" w niedzielę 3 października o godz. 17:20. Kolejne odcinki w soboty i niedziele po 17:00 w AXN Black.