Drugi sezon "Kryminalnych akt inspektor Biskupskiej" od listopada na CBS Reality

Łukasz Szewczyk

• Najsłynniejsza i najbardziej szanowana policjantka w kraju, Grażyna Biskupska, powróci na antenę CBS Reality.

• W drugim sezonie serii true crime "Kryminalne akta inspektor Biskupskiej", przyjrzy się kolejnym morderstwom popełnionym w Warszawie i jej okolicach.

Pierwsza odsłona serii opowiadała o największych śledztwach z lat 90., przy których Grażyna Biskupska pracowała w czasie swojej 21-letniej służby. Składający się z 5 odcinków 2. sezon przygląda się natomiast zabójstwom, do których doszło na terenie Warszawy i w jej okolicach w ciągu ostatnich dwóch dekad. Była policjantka - wieloletnia funkcjonariuszka pionu dochodzeniowo-śledczego, była naczelnik Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji - rozmawia z ekspertami policyjnymi, którzy prowadzili te śledztwa; łączyli pozornie niezwiązane fakty, tropili morderców, brali udział w zatrzymaniach, przesłuchaniach oraz zbierali dowody potwierdzające winę sprawców.Każdy z odcinków poświęcony jest jednej sprawie kryminalnej. Są tu historie zabójstw dokonanych z chęci zysku, z podtekstem zemsty, wykorzystujących naiwność ofiary lub jej całkowite zaskoczenie. Makabryczny przebieg spraw to czasem skutek przypadkowego splotu zdarzeń, a czasem wynik okrucieństwa i braku litości zabójcy.Premiera serii w poniedziałki o godz. 22:00 (od 1 listopada 2021 roku) na CBS Reality.Obok zagranicznych serii z gatunku true crime CBS Reality od kilku lat regularnie prezentuje również seriale, które specjalnie dla kanału zostały wyprodukowane w Polsce i opowiadają o lokalnych sprawach. Są to "Kryminalne śledztwa PRL" - seria skupiająca się na pracy milicji w tym pełnym absurdów czasie, "DNA polskich zbrodni" z Joanną Opiat-Bojarską oraz Marcinem Myszką, "Zawód: profiler" z Janem Gołębiowskim w roli prowadzącego. W 2020 premierę miał 1. sezon "Kryminalnych akt inspektor Biskupskiej" oraz uznany przez krytyków dwuczęściowy dokument "Dzieci siostry Bernadetty".