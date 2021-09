Viaplay z prawami do wyścigów serii Indycars

Łukasz Szewczyk

• Do 2024 roku Viaplay pokaże na żywo każdy wyścig z cyklu INDYCAR SERIES, w tym legendarny Indianapolis 500

• Widzowie Viaplay w Polsce będą mogli oglądać wyścigi od nowego sezonu, który rozpocznie się w lutym 2022 roku

Nordic Entertainment Group przedłużyła prawa do pokazywania wyścigów z cyklu NTT INDYCAR SERIES do 2024 roku. Należący do NENT Group serwis streamingowy Viaplay będzie nadal transmitował każdy z tych popularnych w Ameryce Północnej wyścigów, w Szwecji, Finlandii, Danii, Norwegii oraz Islandii., Estonia, Łotwa oraz Litwa.Wyścigi z cyklu INDYCAR SERIES odbywają się od lutego do września i obejmują unikalną kombinację rywalizacji na torach ulicznych oraz torach zamkniętych, w tym także legendarny wyścig Indianapolis 500, znany na całym świecie jako 'najwspanialsze widowisko w świecie wyścigów'. Sezon 2022 będzie 111-tym rokiem organizacji oficjalnych amerykańskich wyścigów samochodowych. Transmisje zawodów INDYCAR SERIES przygotowane przez NENT Group oferująW cyklu INDYCAR SERIES 2021 uczestniczą kierowcy z wielu krajów, w tym gwiazdy szwedzkiego motorsportu - Marcus Ericsson oraz Felix Rosenqvist, którzy już potwierdzili swój udział w nowym sezonie. INDYCAR SERIES 2021, kończący się niedzielnym wyścigiem Acura Grand Prix w Long Beach, był przełomowym dla Marcusa Ericssona (Chip Ganassi Racing), który po raz pierwszy zwyciężył w czerwcu w Detroit, by następnie zająć pierwsze miejsce w odbywającym się w sierpniu wyścigu w Nashville. Felix Rosenqvist (Arrow McLaren SP) powraca na tor po dramatycznym wypadku z połowy sezonu i planuje w pełni wykorzystać swój potencjał, który zapewnił mu tytuł debiutanta 2019 roku oraz zwycięstwo na torze Road America w Wisconsin w sezonie 2020.- mówi Peter Nørrelund, NENT Group Chief Sports Officer:.- dodaje Mark Miles, President oraz CEO Penske Entertainment Corp.Oprócz zawodów z cyklu INDYCAR SERIES, portfolio NENT Group w obszarze sportów motorowych obejmuje transmisje wyścigów Formuły 1, NASCAR, W Series, MotoGP, Nürburgring 24 Hours, Ferrari Challenge, DTM, Formuły 2, Porsche Supercup oraz Formuły Renault Eurocup.