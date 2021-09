Derby Rzymu i rosyjski wyścig F1 hitami weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem weekendu w ELEVEN SPORTS będą piłkarskie derby Rzymu, w których S.S. Lazio podejmie AS Romę.

• Stacja pokaże na swoich antenach również starcie prowadzącego w tabeli ligi hiszpańskiej Realu Madryt z Villarrealem CF oraz szlagierowe spotkanie ligi francuskiej pomiędzy Olympique Marsylia a RC Lens.

• Dla fanów motorsportu zaplanowano relacje na żywo z wyścigu Formula 1 o Grand Prix Rosji

Pierwsze kolejki nowego sezonu potwierdziły, że S.S. Lazio i AS Roma będą liczyły się w walce o mistrzostwo Włoch. Obie rzymskie drużyny są w czołówce ligowej tabeli i utrzymują świetną formę, więc ich derbowe starcie w ten weekend zapowiada się bardzo interesująco. Dla Lazio konfrontacja z lokalnym rywalem jest szansą na siedemnasty mecz z rzędu bez porażki na własnym stadionie. Z kolei Roma postara się o piąte zwycięstwo w obecnych rozgrywkach, które może dać jej awans na pozycję wicelidera Serie A TIM. Co ciekawe, na murawę Stadio Olimpico wybiegną jedne z najbardziej bramkostrzelnych duetów ligi włoskiej - Ciro Immobile i Luis Alberto w barwach Biancocelestich oraz Lorenzo Pellegrini i Jordan Veretout w szeregach Wilków. Obie pary zgromadziły w bieżącej kampanii łącznie aż trzynaście trafień. Ciekawie zapowiada się także pojedynek charyzmatycznych trenerów: Maurizio Sarri kontra José Mourinho.W innym ważnym spotkaniu drugi w tabeli Inter Mediolan zmierzy się z piątą Atalantą Bergamo. To najskuteczniejsze zespoły poprzedniego sezonu, które preferują ofensywny futbol, co oznacza, że kibice mogą szykować się na atrakcyjne widowisko. Na Stadio Giuseppe Meazza wystąpią takie gwiazdy, jak Lautaro Martínez, Edin Džeko, Duván Zapata czy Josip Iličić.Real Madryt rozpoczął nowy sezon w imponującym stylu i od pierwszej kolejki prowadzi w tabeli LaLiga Santander. Formą imponuje przede wszystkim Karim Benzema, który w sześciu dotychczasowych spotkaniach zdobył w sumie osiem bramek i zanotował siedem asyst, co daje mu aż 15 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Na tym etapie rozgrywek w XXI wieku tak dobrego wyniku w lidze hiszpańskiej nie miał żaden inny piłkarz. W najbliższy weekend rywalem Królewskich będzie Villarreal CF, który również nie przegrał meczu w obecnej kampanii. W spotkaniu z liderem rozgrywek goście liczą na szczelną defensywę, w której prym wiedzie uznawany za wielką nadzieję hiszpańskiego futbolu Pau Torres.Ciekawie zapowiada się również konfrontacja trzeciego w tabeli Realu Sociedad z nieprzewidywalnym Elche CF. Zespół z Kraju Basków notuje passę pięciu ligowych spotkań bez porażki, w których stracił łącznie tylko dwa gole. To starcie może jednak okazać się dla niego nie lada wyzwaniem, bo ekipa z Elche od sierpnia niespodziewanie odebrała już punkty między innymi Athletic Club i Sevilli FC.Hitem ósmej kolejki Ligue 1 Uber Eats będzie konfrontacja Olympique Marsylia z RC Lens, czyli drugiej z czwartą drużyną w tabeli. Po niezłym początku sezonu oba zespoły są w gronie najgroźniejszych rywali Paris Saint-Germain w walce o mistrzostwo Francji. Wiele wskazuje na to, że na słynnym Stade Vélodrome kibicom zaprezentuje się dwóch Polaków - po stronie gości znajdujący się w dobrej formie Przemysław Frankowski, a w barwach gospodarzy wracający po kontuzji Arkadiusz Milik. Ten pierwszy zaczął swoje występy w Lens od trzech asyst i jednego gola, co czyni go jednym z najbardziej aktywnych zawodników francuskiej ekstraklasy. Z kolei Milik liczy na udany powrót do gry i swoje pierwsze trafienie w bieżącej kampanii.Przed sporym wyzwaniem stanie w weekend wspomniane Paris Saint-Germain. Mbappé, Neymar i spółka podejmą ambitne Montpellier HSC. Kibice czekają na równie wielkie emocje, jak podczas rywalizacji tych drużyn w majowym półfinale Pucharu Francji. Wtedy po 90 minutach był remis 2:2, a o awansie PSG zadecydowały dopiero rzuty karne. Tym razem także można być pewnym zaciętego spotkania i wielu ofensywnych popisów.SL Benfica to jedyny klub ligi portugalskiej, który wygrał wszystkie sześć meczów od początku sezonu. Podtrzymanie tej imponującej passy nie będzie łatwe, bo w siódmej serii gier drużyna trenera Jorge Jesusa zmierzy się na wyjeździe z niepokonaną w obecnych rozgrywkach Vitórią SC. Goście liczą przede wszystkim na ofensywne trio Darwin Núñez - Rafa Silva - Roman Jaremczuk, które ma udział w większości strzelanych dla swojego zespołu bramek. Na Estádio D. Afonso Henriques o kolejne trafienia może być jednak trudno, ponieważ atutem gospodarzy jest solidna obrona z Jorge Fernandesem na czele.Piętnasta runda tegorocznych zmagań kierowców Formula 1® odbędzie się na ulicznym torze w Soczi. Wyścig o Grand Prix Rosji zapowiada się niezwykle ciekawie, bo walka o mistrzostwo świata pomiędzy prowadzącym w klasyfikacji generalnej Maksem Verstappenem a mającym do niego zaledwie pięć punktów straty Lewisem Hamiltonem staje się coraz bardziej zacięta. Holender przystąpi do niedzielnej rywalizacji o trzy pozycje niżej od miejsca wywalczonego w sobotnich kwalifikacjach. To efekt kary nałożonej na niego po tym, jak dwa tygodnie temu na włoskiej Monzy staranował bolid Hamiltona, eliminując jego i siebie z dalszej jazdy. Od tego wydarzenia atmosfera stała się jeszcze bardziej napięta, a to oznacza, że na Sochi Autodrom ta dwójka będzie miała sobie wiele do udowodnienia. Kibice z uwagą będą śledzili również postawę zawodników McLaren F1 Team, Lando Norrisa i Daniela Ricciardo, którzy we wspomnianym wyścigu we Włoszech zaprezentowali się fantastycznie, zajmując na mecie dwa czołowe miejsca.W ten weekend na stadionie im. Edwarda Jancarza odbędzie się rewanżowy mecz o brązowy medal PGE Ekstraligi pomiędzy MOJE BERMUDY STALĄ Gorzów a FOGO UNIĄ Leszno. Przed tygodniem gorzowianie niespodziewanie pokonali lesznian na ich terenie 49:41. Do sukcesu poprowadzili ich Bartosz Zmarzlik i Anders Thomsen, którzy zdobyli po 12 punktów. W tym spotkaniu Stalowcy spróbują postawić "kropkę nad i", ale żużlowcy Unii już wiele razy wychodzili obronną ręką z największych opresji, więc w tej rywalizacji na pewno nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Po stronie gości dużo będzie zależało od tego, czy prezentujący wysoki poziom Jason Doyle i Janusz Kołodziej uzyskają odpowiednie wsparcie ze strony kolegów z drużyny, przede wszystkim Emila Sajfutdinowa i Piotra Pawlickiego. Jeśli tak się stanie, to można spodziewać się gorącej walki o zwycięstwo od pierwszego do finałowego biegu.Plan transmisji:Piątek (24 września):• 19:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Gazda, Daniel Sobis• 20:55, Chamionship:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 22:10 Liga Portugal:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał ŚwierżyńskiSobota (25 września):• 10:55 FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX 2021:(Eleven Sports 1, studio od 10:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Michał Fijałkowskistudio w Soczi: Aldona Marciniak, Patryk Mirosławski• 13:55 FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX 2021:(Eleven Sports 1, studio od 13:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio w Soczi: Aldona Marciniak, Patryk Mirosławski• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 15:55 Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zielińskistudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 18:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Daniel Sobis• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Kuba Ostrowski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Dominik Guziak• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (26 września):• 12:00 FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX 2021:(Eleven Sports 1)• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Piotr Czachowski• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 14:00(studio od 13:00, Eleven Sports 1)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio w Soczi: Aldona Marciniak, Patryk Mirosławski• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Dominik Guziak, Filip Kapica• 16:00 PGE Ekstraliga:komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Anita Mazur, reporterzy: Marcin Musiał, Maciej Markowski• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 17:55 Serie A TIM:(studio od 17:00, Eleven Sports 1)komentarz ze Stadio Olimpico: Julian Kowalski, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Piotr Czachowski, Mikołaj Kruk• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Sebastian Chabiniak• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Antoni Partum, Mikołaj Kruk• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:s (Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Kuba Ostrowski• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (27 września):• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Mikołaj Kruk• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Sebastian Chabiniak• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)