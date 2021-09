Mistrz kontra wicemistrz w Ekstraklasie, hit w Londynie - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Hitem w Ekstraklasie będzie mecz Legii z Rakowem - a więc mistrza i wicemistrza Polski z zeszłego sezonu.

• W Londynie Manchester City będzie chciał zrewanżować się Chelsea za przegrany finał Ligi Mistrzów.

W sobotę na stadionie przy Łazienkowskiej zmierzą się ze sobą mistrz i wicemistrz Polski z zeszłego sezonu. Legia oraz Raków muszą jednak nadrabiać stratę w tabeli do prowadzącego Lecha. Pierwsza okazja na dołączenie do czołówki już w sobotę o 20:00. ​Hit 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy skomentują Bartosz Gleń i Radosław Majdan.29 maja 2021 roku na Estadio do Dragao Chelsea i Manchester City zmierzyły się w finale Ligi Mistrzów. W tym meczu lepsi byli londyńczycy, a o ich zwycięstwie przesądził gol Kaia Havertza. Już w sobotę obie ekipy spotkają się w lidze. Piłkarze Thomasa Tuchela wzmocnieni przez Romelu Lukaku będą równorzędnym rywalem dla mistrza Anglii. Spotkanie to rozpocznie się w sobotę o 13:25, a w przedmeczowym studiu w atmosferę starcia na Stamford Bridge wprowadzą Filip Surma, Rafał Nahorny i Kamil Kosowski.Plan transmisji:Piątek (24 września):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Michał Żewłakow• 18:00Ostrawa (Canal+ Sport2)komentarz: Bartosz Ignacik, Klaudia Jans-Ignacik• 20:00Ostrawa (Canal+ Sport 2)komentarz: Maciej Zaręba• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz; gość: Tomasz Wieszczycki• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Grzegorz Mielcarski• 20:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Remigiusz Kula, Jakub Kręcidło• 21:25 Liga ACB:(Canal+ Now)komentarz: Michał Łopaciński, Szymon Szewczyk• 23.00(nSport+ / Canal+ Family)• 04:30 Boks zawodowy:(Canal+ Sport)komentarz: Edward Durda, Grzegorz ProksaSobota (25 września):• 11:55 Futsal Ekstraklasa:(nSport+)komentarz: Adrian Olek, Wojciech Jagoda• 13:00(Canal+ Sport 2)prowadzący: Filip Surmagoście: Rafał Nahorny, Kamil Kosowski• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 13:25 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Przemysław Pełka, Michał Gutka• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Leszek Orłowski• 14:00Ostrawa (Canal+ Family)komentarz: Marek Furjan, Joanna Sakowicz-Kostecka• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Wojciech Jagoda• 15:55(Canal+ Sport 2)moderator: Krzysztof Marciniak• 15:55 Premier League(Canal+ Premium)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 15:55 Premier League: Everton - Norwich (Canal+ Online)komentarz: Edward Durda• 15:55 Premier League: Leicester City - Burnley (Canal+ Online)komentarz: Grzegorz Kaczmarczyk• 15:55 Premier League: Watford - Newcastle United (Canal+ Online)komentarz: Adrian Olek• 16:00Ostrawa (Canal+ Family)komentarz: Michał Lewandowski, Klaudia Jans-Ignacik• 16:10 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Maciej Murawski• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Jarosław Koliński• 18:25 LaLiga Smartbank: Amorebieta - Eibar (Canal+ Online)• 18:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Edward Durda, Michał Bojanowski• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Radosław Majdan• 20:40 Liga ACB:(Canal+ Family)komentarz: Wojciech Michałowicz• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Artur Kwiatkowski, Tomasz Wieszczycki• 20:55 Ligue 1: Olympique Lyon - FC Lorient (Canal+ Online)• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Rafał Dębiński• 23.00(nSport+ / Canal+ Family)Niedziela (26 września):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Żewłakow• 12:55 Ligue 1: Girondins Bordeaux - Stade Rennes (Canal+ Online)• 14:00 Finał eWinner 1. Ligi Żużlowej:(nSport+)komentarz: Maciej Noskowicz, Wojciech Dankiewicz• 14:30(Canal+ Family)komentarz: Marek Furjan, Tomasz Wiktorowski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Maciej Murawski• 14:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Adrian Olek, Rafał Nahorny• 15:55 LaLiga Smartbank: Sporting Gijon - Malaga (Canal+ Online)• 16:10 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Adam Marchliński, Wojciech Jagoda• 17:25 Premier League(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Tomasz Ćwiąkała, Leszek Orłowski• 19:15 Finał PGE Ekstraligi:(nSport+)komentarz: Tomasz Dryła, Dawid Stachyra• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Jakub Kręcidło• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz IgnacikTurbokozak: Przemysław Świerczgość w studio: Fabian Drzyzga• 21:15(nSport+)prowadzący: Marcin Majewski• 21:30(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacik• 23.00(nSport+ / Canal+ Family)Poniedziałek (27 września):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Grzegorz Mielcarski• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma; gość: Radosław Majdan• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Gutka• 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski• 23.00(nSport+ / Canal+ Family)