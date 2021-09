"Tenet", "Echo Boomers", "Wszystko dla dzieci", "Wataha" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Tenet", "Echo Boomers", "Wataha", "Wszystko dla dzieci", "Za horyznotem".

Weekendową premierąbędzie obraz(26 września). Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia piątki ludzi, którzy postanawiają obrabować najbogatszych mieszkańców Chicago. W samym środku kryzysu ekonomicznego w USA, mający problemy finansowe Ellis, Jack, Stewart, Chandler i Allie decydują się wziąć sprawy w swoje ręce i stawić czoła systemowi. Ich celem jest grupa najbogatszych i uprzywilejowanych ludzi w Chicago. Chcą jednak nie tylko ich okraść, ale też zniszczyć ich dobytek. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem.listę premier otwiera dramat(25 września). Szesnastoletni David (Tomás Dalecký) z dużym poświęceniem trenuje hokej. Jest utalentowanym bramkarzem. Choć u chłopaka niedawno została zdiagnozowana cukrzyca, jest zdeterminowany, by osiągnąć sukces i nie dać się zatrzymać chorobie. David trafia właśnie do nowej drużyny. Niestety, nie zostaje tam serdecznie przyjęty. Jednym z powodów jest jego przypadłość. Konieczność przyjmowania insuliny budzi nieufność pozostałych zawodników i prowadzi do braku akceptacji. Na dodatek drugi bramkarz, Miky (Tomáš Mrvík), jest synem trenera. Mimo wszystko jednak David się nie poddaje. Niestety, jego próby zaskarbienia sobie uznania kolegów spełzają na niczym. Odczuwane na treningach poczucie niesprawiedliwości i krzywdy, a także upokorzenie tylko w nim narastają.Z kolei w niedzielę premiera kina akcji(26 września). Bezimienny agent CIA (John David Washington) dołącza do tajemniczej organizacji noszącej nazwę Tenet. Otrzymuje misję, której sprostanie oznacza dla niego wyjście poza czas rzeczywisty. Aby ocalić ludzkość, mężczyzna musi powstrzymać Andreę Satora (Kenneth Branagh), zbuntowanego rosyjskiego oligarchę, obdarzonego nadludzkimi zdolnościami, który zamierza wywołać III wojnę światową. Zwycięstwo bohaterowi może zapewnić opanowanie sztuki inwersji. Rzeczywiście, w krótkim czasie staje się on jej prawdziwym mistrzem.Weekend wrozpocznie(25 września, Cinemax 2). Były bokser Andi Jovanovic (Jannis Niewöhner) zmaga się z codziennością. Musi walczyć o zachowanie opieki nad dziećmi, które ma z trzema różnymi kobietami, i zapewnienie im godnych warunków życiowych. Nie jest to łatwe, gdyż pensja, którą otrzymuje za pracę na budowie, ledwie pozwala związać koniec z końcem. Wszystko zdaje się sprzymierzone przeciwko niemu. Widmo eksmisji skłania go do szukania pomocy u Sonji (Lena Tronina), matki jego trzeciego, najmłodszego dziecka, która nadal zajmuje szczególne miejsce w jego sercu. Pożycza od niej 5000 euro na spłatę zaległego czynszu, ale ma tylko dwa tygodnie na zwrot pieniędzy. Andi jednak traci pracę. W tej sytuacji jedyną szansą wydaje się wzięcie udziału w amatorskim turnieju bokserskim, w którym do wygrania się duże pieniądze.W niedzielę(26 września, Cinemax). Alan McGee (Ewen Bremner) jest cieszącym się szacunkiem producentem muzycznym i współzałożycielem Creation Records. Odpowiada za sukces takich zespołów, jak Oasis, My Bloody Valentine i Primal Scream, co czyni z niego ojca britpopu, jednego z ważniejszych nurtów muzycznych lat 90. z Wielkiej Brytanii. Utwory tych grup definiują epokę. W połowie dekady McGee przyjeżdża do Los Angeles i rozmawiając nad basenem z dziennikarką Gemmą (Suki Waterhouse) opowiada, jak ze zwykłego chłopca z klasy robotniczej stał się jedną z najbardziej wpływowych postaci sceny muzycznej ubiegłego wieku.Drugą premierą jest(26 września, Cinemax 2). Lato 1976. Szwajcarscy rolnicy mierzą się z falą upałów. Zagrożone są zarówno ich uprawy, jak i żywy inwentarz. Nicole (Laetitia Casta) i Jean (Thibaut Evrard) prowadzą fermę drobiu, ale grozi im bankructwo. Susze zabijają ich kurczaki. Tymczasem syn pary, trzynastoletni Gus (Luc Bruchez), chciałby spędzać czas na czytaniu komiksu i stawianie czoła przygodom, musi jednak pomagać ojcu ratować ich fermę. Rodzina przechodzi kryzys, który pogłębia się wraz z nadejściem Cécile (Clémence Poésy), nowej przyjaciółki Nicole. Gus doświadcza trudów związanych z rozpadem rodziny. Na jego oczach dochodzi do poważnych zmian społeczno-kulturowych, na czele z zakwestionowaniem patriarchatu. W obliczu tych wszystkich problemów chłopiec szybko przestaje być niewinnym dzieckiem.