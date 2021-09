"Gniazdo", "Ten jedyny", "Bracia we krwi", "Świt", seriale - październik w HBO i Cinemax

Łukasz Szewczyk

• "Gniazdo", "Ten jedyny", "Bracia we krwi", "Amerykanin w marynacie", "Boże, ale z ciebie dupek", "I oto jesteś" - to główne premiery filmowe miesiąca telewizyjnego HBO

• Wśród serialowych premier m.in. "Stargirl II", "Słowo na L: Generacja Q II", "Sukcesja III", "Brytania III", "Dystopia", "Niepewne V",

"Gniazdo" / Fot. materiały prasowe

Październik filmowych premier w HBO rozpocznie komedia romantyczna(7 października) przedstawiająca perypetie wdowy, która podczas podróży dookoła świata spotyka miłość. Kolejna propozycja to(8 października). W niedalekiej przyszłości w odosobnionej dolinie co chwilę wybuchają nowe konflikty. Ludzie opuszczają swoje domy, uciekając przed przemocą. Pewna rodzina nie może jednak dojść do porozumienia - czy wyjechać, czy zostać.W filmie(14 października) Sara, pisarka przeżywająca właśnie kryzys twórczy, spotyka na swojej drodze intrygującego mężczyznę, który nieustannie zmienia swoją osobowość i alter ego, aby unikać kontaktu z rzeczywistością i poradzić sobie z przeszłością.W komediodramacie(19 października) Seth Rogen jako robotnik, który po stu latach spędzonych w solance niespodziewanie pojawia się na współczesnym Brooklynie. Wśród premier także(21 października). Beztroska nastolatka kończy szkołę średnią, kiedy otrzymuje śmiertelną diagnozę. Postanawia cieszyć się życiem i wyrusza z nieoczywistym towarzyszem w podróż życia. Scenariusz oparty na faktach.Kolejna propozycja to(22 października). Dwaj kuzyni wychowani na ulicach Filadelfii jak bracia, Peter i Michael, są dziećmi członków irlandzkiej mafii. 30 lat później, już jako dorośli, wpadają w niekończącą się rodzinną spiralę zemsty i zniszczenia. Następnie(28 października). 40-letnia lekarka zakochuje się bez pamięci i postanawia zostawić za sobą błyskotliwą karierę w USA i wrócić do Budapesztu. Kiedy jednak odnajduje ukochanego, ten twierdzi, że nigdy wcześniej się nie spotkali.Ciekawie zapowiada się(29 października). Małe górskie miasteczko ogarnia groza, gdy po każdej pełni księżyca odkrywane są ciała. Pogrążony w swoich prywatnych problemach szeryf próbuje rozwiązać zagadkę tych tajemniczych zbrodni.Miesiąc premier zakończy dramat(31 października). Odnoszący sukcesy biznesmen przenosi swoją rodzinę z USA do rodzinnej Anglii. Gdy wizja zarobienia dużych pieniędzy zaczyna powoli się oddalać, z pozoru szczęśliwe małżeństwo zostaje wystawione na próbę. Jude Law w głównej roli .Serialowe premiery miesiąca w HBO:(od 7 października, HBO3)) - drugi sezon kontynuacji kultowego serialu "Słowo na L" o nieheteroseksualnych kobietach(od 10 października, HBO3) - drugi sezon serialu DC o superbohaterach tym razem w nastoletnim wydaniu(od 18 października, HBO) - trzeci sezon serialu HBO o władzy, polityce, pieniądzach i walce o wpływy. Produkcja przedstawia historię amerykańskiej rodziny kontrolującej Waystar Royco, jedną z największych korporacji mediowych na świecie(od 19 października, HBO) - trzeci sezon widowiskowego serialu historycznego, opowiadającego o próbach zdobycia przez Rzymian terenów należących do dzisiejszej Wielkiej Brytanii(od 20 października, HBO3) - Tess towarzyszy swojemu chłopakowi w opuszczonej fabryce w głębi szwedzkiego lasu, gdzie on i grupa jego przyjaciół organizuje największe w Skandynawii wydarzenie larpowe. To, co zaczyna się jako niewinna gra, szybko staje się walką o przetrwanie(od 25 października, HBO) - piąty sezon stworzonego przez Issę Rae i Larry'ego Wilmore'a serialu HBO, który opowiada o zmaganiach z życiem niepewnej siebie, młodej AfroamerykankiW październiku 2021 rokuzaprezentuje następujące premiery filmowe: "Kamień, papier i nożyce" (1 października), "Mia pragnie zemsty" (4 października), "Masza" (6 października), "Jeszcze jest czas" (10 października), "Wielki apetyt" (11 października), "Głębia strachu" (17 października), "Niepamięć" (18 października), "Noc pełna magii" (25 października), "Pomoc" (31 października).Z koleipokaże takie premiery jak: "Nie ma ojców w Kaszmirze" (3 października), "Lorelei" (9 października), "Siostry w ogniu" (10 października), "Syn" (16 października), "Crescendo" (17 października), "Odpowiedzialność" (23 października), "200 metrów" (24 października), "Otto Barbarzyńca" (30 października), "Zapomniane drogi" (31 października).