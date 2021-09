Wybrane mecze Ligi Mistrzóww jakości 4K w serwisie Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• Polsat Box Go pokaże starcie gigantów Paris Saint-Germain - Manchester City w meczu drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA.

• Spotkanie będzie dostępne na kanale Polsat Sport Premium 1, dla użytkowników pakietu Polsat Box Go Sport.

• W jakości 4K będzie można je obejrzeć na platformach Android TV, Apple TV i wybranych Smart TV.

Wtorkowy mecz (28 września, o godz. 20.50) to ważne starcie drużyn pretendujących do najważniejszego trofeum piłkarskich rozgrywek klubowych Starego Kontynentu. Podczas pierwszej kolejki fazy grupowej PSG z Lionelem Messim i Kylianem Mbappe zremisowało na wyjeździe z Club Brugge. Pomimo początkowego prowadzenia paryżan, ich przeciwnicy jeszcze przed przerwą wyrównali i utrzymali do końca wynik 1:1. Manchester City zakończył mecz pierwszej kolejki z RB Lipsk wynikiem 6:3.Mecz Paris Saint-Germain - Manchester City i wszystkie kolejne spotkania Ligi Mistrzów UEFA użytkownicy Polsat Box Go mogą oglądać na żywo i na wielu urządzeniach (komputerach, smartfonach i wybranych modelach Smart TV) w ramach pakietu Polsat Box Go Sport.Pakiet Polsat Box Go Sport otwiera dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych. Oprócz kanałów Polsat Sport Premium z Ligą Mistrzów UEFA są to kanały z rodziny Polsat Sport (PlusLiga, Energa Basket Liga, gale UFC i in.), Eleven Sports (włoska Serie A TIM, hiszpańska La Liga Santander, francuska Ligue 1 Uber Eats, Formula 1, PGE Ekstraliga), Canal+ Sport3 i 4 (PKO BP Ekstraklasa), Eurosport 1 i 2 (tenisowy Wielki Szlem, wyścigi kolarskie, sporty zimowe) i wiele innych. W pakiecie znajdziemy także na wyłączność wszystkie mecze Fortuna 1 Ligi na żywo. Polsat Box Go Sport jest obecnie dostępny w promocyjnej cenie 40 zł/mies. ( cena regularna to 50 zł/mies.).Mecz Paris Saint-Germain - Manchester City będzie dostępny w jakości 4K w aplikacji Polsat Box Go na platformach Android TV, Apple TV oraz wybranych Smart TV.