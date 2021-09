Rekord oglądalności Ekstraligi w nSport+

Łukasz Szewczyk

• Ponad 287 tysięcy widzów obejrzało w niedzielę w nSport+ drugi finałowy mecz PGE Ekstraligi pomiędzy Betard Spartą Wrocław a Motorem Lublin.

• To rekordowa oglądalność żużlowej transmisji w historii Canal+.

W niedzielę, 26 września poznaliśmy mistrza PGE Ekstraligi - najlepszej żużlowej ligi świata. Po zaciętym dwumeczu złote medale odebrali żużlowcy Betard Sparty Wrocław, którzy pokonali Motor Lublin 50:40. To starcie w nSport+ oglądało ponad 287 tysiące widzów, co jest najlepszym wynikiem od września 2018 roku. Wtedy podczas finału pomiędzy Stalą Gorzów a Unią Leszno przed telewizorami zasiadło 279 tysięcy widzów.- mówi Marcin Majewski, szef żużla w CANAL+Mecze najlepszej żużlowej ligi świata będzie można nadal oglądać w kanałach sportowych CANAL+ oraz w serwisie CANAL+ online aż do 2025 roku. Od sezonu 2022 kibice żużla będą mogli ekscytować się aż 70 spotkaniami w sezonie. Wynika to z dodania do terminarza PGE Ekstraligi dodatkowych trzech podwójnych meczów ćwierćfinałowych.