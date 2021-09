Łukasz Szewczyk

"Madame X". Premiera wyjątkowego filmu koncertowego Madonny w MTV Polska

• Trasa koncertowa Madonny "Madame X Tour" rozpoczęła się we wrześniu 2019 roku i trwała do marca 2020 roku.

• Była to seria wyjątkowych występów, które odbywały się wyłącznie w teatrach, dając fanom wokalistki niepowtarzalną okazję podziwiania jej w zupełnie nowej scenerii.

• Światowa premiera filmu dokumentującego koncerty odbędzie się 8 października.