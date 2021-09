"Rozmowy o końcu świata". Nowy program Magdy Łucyan w TVN24

Łukasz Szewczyk

• Czy kończy nam się świat? Czy czeka nas klimatyczna katastrofa? Jak jej przeciwdziałać? Ile mamy czasu?

• "Rozmowy o końcu świata" to program TVN24, który odpowiada na kluczowe pytania dotyczące realnego zagrożenia

• Autorką programu jest Magda Łucyan.

W studiu dziennikarka "Faktów" TVN będzie rozmawiać z ludźmi, którzy decydują o tym gdzie i jak żyjemy czyli z politykami. W każdym odcinku będzie przedstawiciel innej opcji politycznej. Pierwszym gościem będzie minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka. Nie będzie to jednak rozmowa wyłącznie jeden na jeden. W rozmowie będą także uczestniczyć młodzi ludzie niezwiązani z polityką, których łączy wspólna sprawa troski o klimat i o swoją przyszłość. Słowa i deklaracje polityków, chwile po rozmowie zostaną poddane weryfikacji ekspertów i naukowców. Tym razem słowa ministra Klimatu skomentują Marcin Popkiewicz, fizyk i dziennikarz naukowy oraz prof. Zbigniew Karaczun, wykładowca SGGW i ekspert Koalicji Klimatycznej.- "Rozmowy o końcu świata" to nie jest kolejny program o ekologii, to zupełnie nowa formuła, której jeszcze nie było. Tu świat dorosłej polityki, zmierzy się z ambicjami i obawami o swoją przyszłość - młodych ludzi - mówi autorka "Rozmów o końcu świata", Magda Łucyan. -- dodaje.Poza gośćmi w studiu, w każdym programie zostanie wyemitowany reportaż śledczy, który dotyka najważniejszych dla zmian klimatu kwestii. Reporter Filip Folczak na początek sprawdził jak wygląda masowa wycinka drzew w Polsce - także w miejscach kluczowych dla polskiej przyrody. Zjechał cały kraj, by sprawdzić kto i gdzie tnie lasy, oraz dlaczego tam gdzie powinna rządzić natura, rządzą interesy. Reportaż będzie miał swoją premierę w TVN24GO kilka dni przed emisją programu.Kolejne odcinki w pierwszą sobotę każdego miesiąca.