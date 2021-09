Hiszpańskie El Clssico, piłkarskie szlagiery, wyścigi F1 - październik w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem października w ELEVEN SPORTS będzie starcie gigantów hiszpańskiej LaLiga Santander pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt.

• Stacja pokaże na swoich antenach również spotkania potęg włoskiej Serie A TIM i francuskiej Ligue 1 Uber Eats

• Dla fanów motorsportu zaplanowano transmisje wyścigów Formula 1 w Turcji i Stanach Zjednoczonych, a także zawody DTM, które wyłonią mistrza tej serii w sezonie 2021.

Największym wydarzeniem października w lidze hiszpańskiej będzie konfrontacja FC Barcelony z Realem Madryt. W oglądanym przez kibiców z całego świata El Clásico wezmą udział uznane oraz wschodzące gwiazdy futbolu, m.in. Memphis Depay, Ansu Fati i Gerard Piqué w barwach Barçy oraz Karim Benzema, Vinícius Júnior i Toni Kroos po stronie Królewskich. Na słynnym Camp Nou gospodarze postarają się o swoje 97. zwycięstwo w historii starć z Realem. Z kolei celem podopiecznych trenera Carla Ancelottiego będzie czwarty kolejny mecz na wyjeździe bez porażki z odwiecznym rywalem. Emocjonujące starcia tych drużyn to gwarancja piłki nożnej na najwyższym poziomie, ofensywnej gry oraz zaciętych zmagań od pierwszej do ostatniej minuty.W nadchodzącym miesiącu nie zabraknie także relacji ze spotkań z udziałem innych czołowych hiszpańskich klubów, między innymi broniącego tytułu mistrzowskiego Atlético Madryt, a także spisujących się od świetnie od początku kampanii Realu Sociedad, Athletic Club, Sevilli FC oraz Valencii CF.Najważniejsza transmisja:• FC Barcelona - Real Madryt (24 października)Nowy sezon ligi włoskiej rozpoczął się od świetnej gry broniącego tytułu mistrzowskiego Interu Mediolan, zwycięskiej passy AS Romy, AC Milanu i SSC Napoli oraz wielkich problemów Juventusu FC. Stara Dama już na tym etapie rozgrywek musi gonić ligową czołówkę, dzięki czemu nadchodzące tygodnie zapowiadają się ekscytująco. W najważniejszym październikowym spotkaniu Juventus zmierzy się na Stadio Giuseppe Meazza z Interem. Mecz określany jako Derby d'Italia może sprawić, że Nerazzurri powiększą przewagę nad rywalem z Turynu. Ich groźna ofensywna dwójka, Lautaro Martínez i Edin Džeko, postara się pokonać Wojciecha Szczęsnego i jego doświadczonych kolegów z obrony Juve. Z kolei defensywa Interu stanie przed nie lada wyzwaniem, jakim będzie powstrzymanie nieprzewidywalnego ataku gości z Federico Chiesą, Álvaro Moratą i Paulo Dybalą na czele.W nadchodzącym miesiącu oprócz Szczęsnego widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli zobaczyć w akcji wielu innych Polaków występujących na włoskich boiskach, m.in. Piotra Zielińskiego (SSC Napoli), Nicolę Zalewskiego (AS Roma), Bartosza Bereszyńskiego (UC Sampdoria), Karola Linettego (Torino FC), Pawła Dawidowicza (Hellas Verona) i Łukasza Skorupskiego (Bologna FC).Najważniejsza transmisja:• Inter Mediolan - Juventus FC (Wojciech Szczęsny), 24 październikaParis Saint-Germain nie zwalnia tempa i zyskuje coraz większą przewagę nad konkurentami w walce o mistrzostwo Francji. Do odzyskania tytułu droga jest jednak jeszcze daleka, dlatego Leo Messi, Neymar, Kylian Mbappé i spółka nie mogą sobie pozwolić choćby na moment dekoncentracji. Ich konkurenci również toczą zacięte zmagania o miejsca w czołówce. Wśród głównych rywali nie brakuje uznanych marek, takich jak Olympique Marsylia Arkadiusza Milika czy Olympique Lyonnais, ale są również niespodzianki, do jakich można zaliczyć RC Lens Przemysława Frankowskiego, OGC Nice oraz Angers SCO. W październiku na pierwszy plan wysuwa się wyjazdowe starcie PSG z ekipą z Marsylii. Prestiżowe mecze tych drużyn są określane jako Le Classique lub Derby Francji i uważane są za najbardziej emocjonujące spotkania w Ligue 1 Uber Eats. Czy Arkadiusz Milik zdoła przechytrzyć defensywę z Paryża z Sergio Ramosem i Marquinhosem na czele?Najważniejsza transmisja:• Olympique Marsylia (Arkadiusz Milik) - Paris Saint-Germain, 24 październikaWszystko wskazuje na to, że w tym sezonie walka o mistrzostwo Portugalii będzie bardziej wyrównana niż w poprzednich rozgrywkach, kiedy rywalizację zdominował Sporting CP. W bieżącej kampanii SL Benfica, FC Porto i inne czołowe zespoły narzuciły wysokie tempo, tak więc grono kandydatów do tytułu jest znacznie szersze. Znajduje się wśród nich także Boavista FC, która po kilku kryzysowych latach znów liczy się w grze o najwyższe cele. O potencjale Boavisty kibice przekonają się w październiku, kiedy jej przeciwnikiem będzie Porto. W trzech ostatnich meczach pomiędzy tymi drużynami padło w sumie aż 13 bramek, w związku z czym można spodziewać się ofensywnych popisów z obu stron. Na Estádio do Dragão wystąpią takie gwiazdy portugalskiej ekstraklasy jak Toni Martínez, Otávio, Sérgio Oliveira, Mehdi Taremi, Jesús Corona czy Gustavo.Najważniejsza transmisja:• FC Porto - Boavista FC, 30 październikaOd wielu lat wyścigi Formula 1 nie były tak ekscytujące i wyrównane jak w tym sezonie. Siedmiokrotny mistrz świata Lewis Hamilton i liczący na swój pierwszy tytuł Max Verstappen toczą niezwykle twardą walkę o prowadzenie w klasyfikacji generalnej, a różnica między nimi wynosi zaledwie kilka punktów. Za plecami tej dwójki trwa zacięta rywalizacja o trzecie miejsce na podium, w której biorą udział m.in. Lando Norris, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Charles Leclerc i Carlos Sainz. W październiku kierowcy spotkają się najpierw w Turcji na Intercity Istanbul Park, a następnie w Stanach Zjednoczonych na Circuit of the Americas. W ostatnich wyścigach na tych obiektach dominowali kierowcy Mercedesa, Hamilton i Bottas. Jeśli zatriumfują ponownie, to przed decydującą częścią sezonu znajdą się w bardzo korzystnej sytuacji.Najważniejsze transmisje:• FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX 2021 (Grand Prix Turcji), 8 - 10 października• FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX 2021 (Grand Prix Stanów Zjednoczonych), 22 - 24 październikaW październiku widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli śledzić ekscytujący finisz sezonu DTM, jednej z najpopularniejszych serii wyścigowych na świecie. Do końca rywalizacji zostały już tylko zawody na Hockenheimring i Norisring, a różnice między czołowymi kierowcami są minimalne. Głównymi kandydatami do końcowego triumfu są Kelvin van der Linde, Liam Lawson, Maximilian Götz i Marco Wittmann, ale ostatniego słowa nie powiedzieli także Philip Ellis oraz Alex Albon. Ten ostatni w przyszłym roku wraca na tory Formula 1 jako kierowca wyścigowy. Czy zanim to nastąpi, uda mu się przechytrzyć rywali w walce o mistrzostwo DTM?DTM (wyścigi Deutsche Tourenwagen Masters)• Hockenheimring, 1 - 3 października• Norisring, 8 - 10 października