Łukasz Szewczyk

Premiera drugiego sezonu "W cieniu" na kanale Epic Drama

• 1956 to niespokojny rok zarówno w Finlandii, jak i na całym świecie.

• Fiński prezydent Urho Kekkonen rozpoczyna swoją pierwszą kadencję w dniu, w którym kraj ogarnia strajk generalny.

• Przywódca "Pięści", Yrjö Ylitalo, musi zapewnić prezydenta, że on i jego grupa są gotowi do działania i niezbędni do utrzymania Kekkonena u władzy.