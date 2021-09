18. Konkurs Chopinowski w Polskim Radiu. Transmisje, relacje i specjalny serwis multimedialny

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (2 października 2021 roku) w Warszawie startuje 18. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.

• Polskie Radio zapowiada relacje, wywiady, a przede wszystkim bezpośrednie transmisje z przesłuchań oraz koncertów specjalnych, które wyemituje Dwójka - współorganizator Konkursu.

• Wszystkie audycje znaleźć będzie można w specjalnym serwisie multimedialnym

Program 2 Polskiego Radia, współorganizator wydarzenia, transmituje całość Konkursu Chopinowskiego - wszystkie przesłuchania w każdym z etapów i wszystkie koncerty - począwszy od uroczystego wieczoru inauguracyjnego, aż po koncert laureatów. Codzienne transmisje wzbogacone będą bieżącymi informacjami, relacjami oraz rozmowami z jurorami, uczestnikami Konkursu i ekspertami - nadawanymi również ze specjalnego Studia Konkursowego Programu 2 Polskiego Radia w Filharmonii Narodowej. Stacja wyemituje również archiwalne materiały z poprzednich Konkursów.Radiowa Jedynka przygotowała codzienne serwisy konkursowe - w "Muzycznej Jedynce" i "Ekspresie Jedynki" oraz cykl audycji Adama Rozlacha "Konkurs Chopinowski". Trójka uruchomi Studio Specjalne Konkursu Chopinowskiego (godz. 11.45), w którym pojawią się m.in.: komentarze, opinie i omówienia oraz zapowiedzi transmisji na antenie Dwójki. Z kolei Czwórka zaprezentuje m.in. zapowiedzi przesłuchań, sylwetki uczestników oraz jurorów - od 4 do 23 października w audycji "Stacja Kultura" (od poniedziałku do piątku, ok. godz. 10.40).Szeroko Konkurs relacjonowało będzie Polskie Radio Chopin - patron medialny wydarzenia. Cyfrowa stacja zaplanowała 10 studiów komentatorskich, w których znajdą się podsumowania każdego z etapów przesłuchań. 1 października, w przeddzień koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego i w Międzynarodowym Dniu Muzyki, na stronie oraz Facebooku anteny zostanie udostępniony Koncert Laureatów "I Alternatywy Konkursowej Polskiego Radia Chopin dla dzieci i Młodzieży" ze Studia Polskiego Radia im. Władysława Szpilmana.Transmisje wideo z konkursu inauguracyjnego i konkursów laureatów, a także transmisje wideo ze wszystkich przesłuchań konkursowych znaleźć będzie można, już po emisji, w specjalnym serwisie konkurschopinowski.polskieradio.pl. Publikowane będą tu audycje poświęcone Konkursowi (ze wszystkich Anten Polskiego Radia), nie zabraknie również wspomnień Jerzego Waldorffa. Z kolei w cyfrowym kanale "Konkursy Chopinowskie" znajdą się m.in. wykonania laureatów z lat 1975-2015 oraz wybrane materiały z konkursów z lat 1960-1970.Podczas I Koncertu Laureatów - w czwartek 21 października w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej - Agnieszka Kamińska, Prezes Polskiego Radia, wręczy nagrodę za najlepsze wykonanie mazurków. Wyróżnienie to przyznawane jest przez publicznego nadawcę radiowego już od I Konkursu - w 1927 r.