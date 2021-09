Joanna Berendt-Zych wzmacnia zespół reporterski Wirtualnej Polski

Łukasz Szewczyk

• Od października do zespołu WP Wiadomości dołączy Joanna Berendt-Zych.

• Zajmie nowo utworzone stanowisko koordynatora zespołu reporterów.

Do obowiązków Joanny Berendt-Zych będzie należeć organizacja i planowanie pracy oraz rozwój zespołu reporterów WP. Będzie odpowiedzialna również za współpracę redakcji z wydawcami strony głównej WP.- mówi Jacek Amsterdamski, zastępca redaktora naczelnego WP i szef serwisu WP Wiadomości.Joanna Berendt-Zych to osoba z wieloletnim doświadczeniem dziennikarskim. Ostatnio zajmowała się koordynacją programu anglojęzycznego w Katedrze Dziennikarstwa Collegium Civitas. Od 2010 roku współpracowała z "The New York Times", a w latach 2014-2021 była stałą korespondentką NYT w Polsce. Swoją drogę zawodową w mediach rozpoczęła w Londynie w 2006 roku, gdzie pracowała jako reporterka tygodników "Polish Express," "Laif," "Panorama" i "Cooltura". Później była dziennikarką polskich mediów drukowanych i internetowych. Pracowała w dziale Opinie "Faktu", "Polsce The Times". Była wydawczynią serwisu Wiadomości i strony głównej Gazeta.pl. Publikowała też m.in. w "Gazecie Wyborczej", "Wprost", "Obserwatorze Finansowym". Współpracowała ze szwedzkim "Svenska Dagbladet" i niemieckim "Das Magazine". Posiada tytuł licencjata w dziedzinie mediów i socjologii z Goldsmiths, University of London.