Pierwszy trailer polskiego serialu "The Office PL". Amerykańska wersja w Canal+ Online (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W październiku premiera polskiego serialu Canal+ "The Office PL"

• W oczekiwaniu na rodzimą produkcję, opartą o oryginalne polskie scenariusze, w serwisie Canal+ Online pojawią się wszystkie sezony amerykańskiego THE OFFICE.

Plakat serialu "The Office PL" / Fot. materiały prasowe

Wyraziści bohaterowie oraz potężny ładunek humoru wyprowadzającego ze strefy komfortu - tak w skrócie można opisać format "The Office:. Za sprawą brytyjskiego oryginału, jak i genialnej amerykańskiej adaptacji, serial zdobył miliony fanów na całym świecie, łącząc w sobie cechy klasycznego sitcomu z estetyką paradokumentu i ucieleśniając tym samym gatunek mockumentary.22 października fani tytułu będą mogli obejrzeć polską wersję serialu "The Office PL" w której na pewno nie zabraknie kontrowersyjnego humoru i współczesnych, prawdziwie polskich kontekstów. Już dzisiaj widzowie mogą zapoznać się z pierwszym trailerem produkcji, który zaprasza widzów do siedleckiego biura firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej "Kropliczanka".Akcja "The Office PL" rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej "Kropliczanka". Jej prezes, Michał, to człowiek pozbawiony autorefleksji, który każdym słowem i gestem zabiega o atencję i uznanie. Kiedy przedsiębiorstwo zostaje przejęte przez nowego, właściciela, a pracownicy zaczynają obawiać się o swoje posady, jedynie Michał patrzy na zmiany z optymizmem. Biznesowe roszady przeplatają się tu z biurową codziennością pracowników "Kropliczanki".W obsadzie oprócz Piotra Polaka, Vanessy Aleksander, Adama Woronowicza znaleźli się: Kornelia Strzelecka, Mikołaj Matczak i Milena Lisiecka. Za polską wersję "The Office", tworzoną przy współpracy z BBC Studios, odpowiadają reżyser Maciej Bochniak oraz producenci, Dorota Kośmicka-Gacke i Jan Kępiński. Za scenariusz odpowiedzialny jest Łukasz Sychowicz wraz z Jakubem Rużyłło i Mateuszem Zimnowodzkim, a za zdjęcia Paweł Chorzępa.Od 1 października 2021 roku w każdy kolejny piątek, w Canal+ Online pojawią się po dwa sezony amerykańskiej wersji kultowego hitu: 8 października (sezon 3 i 4), 15 października (sezon 5 i 6) oraz 22 października (sezon 7, 8 i 9).