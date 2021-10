Canal+ na październik: "The Office PL", "Sweat", "Zatruta róża", Zalewski Unplugged, koncert Maty

Łukasz Szewczyk

• Propozycje Canal+ na październik

• Wśród nowych seriali m.in. "The Office PL", "Chapelwaite", "Your Honor",

• Filmowe premiery to m.in. "Sweat", "Każdy ma swoje lato", "Zabij to i wyjedź z tego miasta", "Zatruta róża", "Uczciwy złodziej"

Serialowym wydarzeniem miesiąca Canal+ będzie premiera(od 22 października), czyli polska wersja jednego z najpopularniejszych seriali wszech czasów. Będzie to o powieść o biurze w Siedlcach, gdzie niespecjalnie kompetentny szef myśli, że jest zabawny (w tej roli Piotr Polak), o rządy nad biurem walczy z nim córka właściciela (Vanessa Aleksander - to oryginalny polski wątek), a gromadka pracowników usiłuje mimo wszystko wypełniać swe obowiązki. Wszystko zaś w konwencji mockumentary.Wśród serialowych premier(od 4 października), czyli kolejna ekranizacja prozy mistrza grozy Stephena Kinga. Akcja rozgrywa się w połowie XIX wieku, kapitan Charles Boone przeprowadza się wraz ze swoją rodziną do rodzinnej rezydencji, tytułowej Chapelwaite, umiejscowionej w Preacher's Corners w stanie Maine. Przybysze nie zostają mile przywitani przez lokalnych mieszkańców, a zła sława miejsca, do którego się wprowadzili dość szybko okazuje się w pełni zasłużona.Widzowie zobaczą także(od 13 października). Michael Desatio jest poważanym sędzią i ważnym członkiem nowoorleańskiej palestry. Jego życie zmienia się nagle, gdy jego syn okazuje się sprawcą tragicznego wypadku samochodowego. Nagle sędzia musi stanąć przed poważnymi etycznymi dylematami - paragrafy i własne sumienie przestaną być najważniejsze. Jakby tego było mało, Desatio wejdzie w konflikt z mafią. Wszystko w imię ratowania życia syna.Wśród filmowych premier zdobywca ośmiu Złotych Lwów na Festiwalu w Gdyni(od 15 października). Film opowiada o trzech dniach z życia Sylwii Zając, influencerki fitness, która dzięki popularności w mediach społecznościowych zyskała status celebrytki. W internecie ma setki tysięcy followersów, w realu otacza ją grupa lojalnych współpracowników, a na imprezach każdy próbuje do niej podejść i ją poznać. Jednak kiedy jest w domu i wyłącza telefon, zostaje zupełnie sama. Choć Sylwia z łatwością, spontanicznie i bez cenzury dzieli się swoją codziennością z tysiącami nieznajomych, jej prywatne życie w ogóle nie przypomina kolorowego świata z Instagrama.(8 października) to z kolei kameralna opowieść o młodzieńczym buncie, pierwszej miłości i rodzinnej tajemnicy. Agata przyjeżdża do Trzebini gotować na oazie. Zakochuje się w niej siedemnastoletni Mirek, syn miejscowej organistki, a jego cierpiący na demencję dziadek widzi w dziewczynie kochankę z młodości. Mirek postanawia wykorzystać postępującą chorobę dziadka, by się zbliżyć do Agaty. Odkrywanie wzajemnych uczuć prowadzi do ujawnienia pilnie strzeżonej przez matkę Mirka rodzinnej tajemnicy.Kolejna propozycja to John Travolta i nagrodzony Oscarem Morgan Freeman w mrocznym thrillerze(9 października). Carson Phillips (John Travolta) w młodości był wielką gwiazdą futbolu. Teraz jest nadużywającym alkoholu prywatnym detektywem z Los Angeles, który podejmuje się śledztwa w swoich rodzinnych stronach - w Galveston w Teksasie - w sprawie zaginionej kobiety. W trakcie poszukiwań na swojej drodze spotka m.in. mafijnego bossa (Morgan Freeman), szemranego lekarza (Brendan Fraser), seksowną wokalistkę z nocnego klubu (Kat Graham) i byłą kochankę (Famke Janssen). Będzie musiał również stawić czoła swojej mrocznej przeszłości.Pojawi się także(23 października). Czy łatwo jest stać się uczciwym człowiekiem? Tom Carter, który ukradł z banków w sumie tak z 9 milionów dolarów uznał, że warto spróbować. W imię miłości. By móc spokojnie żyć z ukochaną zgadza się zwrócić łup w zamian za drugą szansę. Rzecz w tym, że źle wybiera agentów FBI, z którymi chce zawrzeć układ. Tym razem to oni okazują się niespecjalnie uczciwi. Tom będzie więc musiał raz jeszcze użyć wszystkich swoich talentów.Na zakończenie miesiąca(31 października). Laureat Złotego Lwa na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Niezwykła animacja Mariusza Wilczyńskiego to 14 lat pracy poświęconych na osobisty projekt, który jest ucieczką przed rozpaczą po utracie bliskich. Główny bohater ukrywa się przed tym w bezpiecznej krainie wspomnień o swoim życiu i kraju. Ten pełnometrażowy debiut Mariusza Wilczyńskiego wskrzesza jego dzieciństwo i przywołuje tych, którzy odeszli, by dać im nowe życie. W pewien sposób jest kroniką dzieciństwa w PRL-u i młodości przeżytej w czasach transformacji, opowieścią o zmieniającej się Polsce.Muzycznym wydarzeniem miesiąca będzie akustyczny kameralny koncert jednego z najbardziej utalentowanych i charyzmatycznych polskich piosenkarzy -(od 16 października). Artysta wykonał akustyczne wersje swoich największych przebojów z ostatnich czterech albumów "Zelig", "Złoto", "Zalewski śpiewa Niemena" i "Zabawa". Do tego - specjalnie napisany na tę okazję utwór "Ptaki" oraz nowy cover - "Romanca Cherubina", czyli piosenkę wykonywaną oryginalnie przez Czesława Niemena i Wandę Warską. Dodatkowo 10 października Canal+ pokaże• 1 październikaPołączenie oczekujące odc. 6 (Canal+ Premium)Paris Police 1900 odc. 8 (Canal+ Premium)Gorbaczow. Raj (Canal+ Dokument)• 2 październikaWirtualne imperium (Canal+ Premium)Aktualności filmowe+ (Canal+ Film)• 3 październikaKamdesh. Afgańskie piekło (Canal+ Premium)Psy do zadań specjalnych odc.1 (Canal+ Dokument)• 4 październikaŁowcy tajemnic Bałtyku odc. 3: Rosyjski Kuter Torpedowy "Tupolew G-5" (Canal+ Premium)Chapelwaite odc. 1 i 2 (Canal+ Premium)Ojciec chrzestny Harlemu s. 2 odc. 1 i 2 (Canal+ Seriale)Perły UNESCO odc.6 (Canal+ Dokument)• 5 październikaMama Weed (Canal+ Premium)Duff i Wazowski odc. 5 (Canal+ Seriale)• 6 październikaDr. Death odc. 7 i 8 (Canal+ Premium)Zabójcza obsesja Hitlera odc. 1 (Canal+ Dokument)•7 październikaOstatni lokator (Canal+ Premium)• 8 październikaKażdy ma swoje lato (Canal+ Premium)Połączenie oczekujące odc. 7 (Canal+ Premium)Moja kochana Vivian (Canal+ Dokument)• 9 październikaZatruta róża (9 października)Aktualności filmowe+ (Canal+ Film)• 10 październikaMata - koncert (Canal+ Premium)Psy do zadań specjalnych odc.2 (Canal+ Dokument)• 11 październikaŁowcy tajemnic Bałtyku odc. 4: U 768 (Canal+ Premium)Chapelwaite odc. 3 i 4 (Canal+ Premium)Spiski rozszyfrowane odc. 1 (Canal+ Dokument)• 12 październikaNajlepsze lata (Canal+ Premium)Duff i Wazowski odc. 7 (Canal+ Seriale)• 13 październikaYour Honor odc. 1 i 2 (Canal+ Premium)Ojciec chrzestny Harlemu s. 2 odc. 3 i 4 (Canal+ Seriale)Zabójcza obsesja Hitlera odc. 2 (Canal+ Dokument)• 14 października2 Hearts (Canal+ Premium)• 15 październikaSweat (Canal+ Premium)Połączenie oczekujące odc. 8 (Canal+ Premium)Billy Tipton. Muzyk inny niż wszyscy (Canal+ Dokument)• 16 październikaMTV Unplugged. Krzysztof Zalewski (Canal+ Premium)Wasp. Sieć szpiegów (Canal+ Premium)Aktualności filmowe+ (Canal+ Film)• 17 październikaTwist (Canal+ Premium)Futbolowa gorączka. Jak powstawała Premier League odc. 1 (Canal+ Premium)Psy do zadań specjalnych odc.3 (Canal+ Dokument)• 18 październikaŁowcy tajemnic Bałtyku odc. 5: Nowe odkrycie (Canal+ Premium)Chapelwaite odc. 5 i 6 (Canal+ Premium)Ojciec chrzestny Harlemu s. 2 odc. 5 i 6 (Canal+ Seriale)Spiski rozszyfrowane odc. 2 (Canal+ Dokument)• 19 październikaGniewne serce (Canal+ Premium)Duff i Wazowski odc. 9 (Canal+ Seriale)• 20 październikaYour Honor odc. 3 i 4 (Canal+ Premium)Naziści. Zrabowane dzieła sztuki odc. 1 (Canal+ Dokument)• 21 październikaSzukając szczęścia (Canal+ Premium)Po nitce do miłości (Canal+ Film)• 22 październikaThe Office PL odc. 1-3 (Canal+ Premium)Połączenie oczekujące odc. 9 (Canal+ Premium)Mafia - gdybyś znał prawdę (Canal+ Dokument)• 23 październikaUczciwy złodziej (Canal+ Premium)Aktualności filmowe+ (Canal+ Film)24 październikaMój rok z Salingerem (Canal+ Premium)Psy do zadań specjalnych odc.4 (Canal+ Dokument)• 25 październikaOjciec chrzestny Harlemu s. 2 odc. 7 i 8 (Canal+ Seriale)Spiski rozszyfrowane odc. 3 (Canal+ Dokument)• 27 październikaYour Honor odc. 5 i 6 (Canal+ Premium)Naziści. Zrabowane dzieła sztuki odc. 2 (Canal+ Dokument)• 29 październikaThe Office PL odc. 4-6 (Canal+ Premium)Połączenie oczekujące odc. 10 (Canal+ Premium)• 30 październikaPrawo krwi (Canal+ Premium)• 31 październikaZabij to i wyjedź z tego miasta (Canal+ Premium)Psy do zadań specjalnych odc.5 (Canal+ Dokument)