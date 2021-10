Globalna premiera teledysku Tony'ego Bennetta i Lady Gagi na kanałach MTV

Łukasz Szewczyk

• Muzyczna gratka w MTV

W piątek (1 października 2021 roku o godz. 18:20) widzowie MTV, MTV Live, MTVU oraz całej sieci kanałów MTV w ponad 180 regionach na świecie, w tym także w Polsce, będą mieli okazję jako pierwsi zobaczyć premierę wyjątkowego teledysku "I've Got You Under My Skin" - utworu autorstwa Tony'ego Bennetta i Lady Gagi. Klip zostanie pokazany także na ViacomCBS Times Square Billboard w Nowym Jorku."I've Got You Under My Skin" to utwór z nowego wspólnego albumu duetu Tony'ego Bennetta i Lady Gagi - "LOVE FOR SALE" - który również zostanie wydany tego samego dnia, 1 października, nakładem wytwórni Columbia Records i Interscope Records. MTV wyemitowało także światowe premiery teledysków do "I Get A Kick Out Of You" 6 sierpnia oraz tytułowego utworu "Love For Sale" 17 września.