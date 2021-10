Antenna Group przejmuje telewizyjne kanały AXN

Łukasz Szewczyk

• Antenna Group przejmuje portfolio Sony Pictures Television Network w Europie Środkowo-Wschodniej

• Właściciela zmieniają 22 kanały płatnej telewizji (m.in. AXN) oraz dwa serwisy OTT na 12 rynkach.

Kontynuując swój rozwój, międzynarodowa grupa medialna Antenna, prowadząca inwestycje i działalność w Amerce Północnej, Europie oraz Australii, porozumiała się z Sony Pictures Television w sprawieoraz usług na żądanie w ramach dużej inwestycji w regionie.- mówi Theodore Kyriakou, Dyrektor Generalny Antenna GroupZawierając umowę obejmującą wiele rynków i kanałów, Antenna Group umacnia swoją pozycję lidera w regionie z potencjałem do dalszego zwiększania swojego udziału w rynku mediów w Europie Środkowo-Wschodniej, w ramach realizacji celu dotarcia do ponad 100 milionów odbiorców. Nowo nabyte kanały rozrywkowe i usługi na żądanie osiągają 90 proc. penetracji rynku płatnej telewizji z ponad 24 mln abonentów na 12 terytoriach:, Węgry, Czechy, Rumunia, Bułgaria, Słowacja, Chorwacja, Serbia, Słowenia, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna i Czarnogóra.- dodaje Adam Theiler, Dyrektor Generalny Pay TV Antenna Group B.V.22 kanały, które obejmują marki AXN i Viasat, zapewniają atrakcyjną oryginalnych produkcji i międzynarodowych programów produkowanych przez największe studia, w tym Sony Pictures Entertainment, CBS, Warner Bros, NBC Universal, Disney i eOne, które mają lojalnych, oddanych fanów z silnym przywiązaniem do marki.Antenna Group zapowiada, że będzie szukać dalszych możliwości inwestycyjnych w firmy produkujące treści, kanały telewizyjne i serwisy OTT w tym regionie.Antenna Group jest międzynarodową, organizacją mediową dostarczającą treści i tworzącą kontent rozrywkowy, która posiada i zarządza zróżnicowanym portfolio globalnych aktywów medialnych na wielu platformach: Telewizja, OTT, radio, platformy cyfrowe, muzyka, branża wydawnicza i edukacja, w Europie, Ameryce Północnej i Australii. Antenna była jednym z pierwszych inwestorów w Facebooka, Twittera i Spotify. Grupa Antenna posiada szerokie portfolio inwestycji w media, w tym m.in. inwestycje w The Raine Group, VICE Media oraz kultową firmę produkującą filmy i programy telewizyjne Imagine Entertainment. Z globalną widownią przekraczającą 150 milionów odbiorców, Antenna Group kontynuuje ekspansję na nowe rynki, wykazując potencjał do znaczącego wzrostu.