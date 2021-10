Discovery+ i Eurosport nowym domem dla fanów żużla. Wizja rozwoju na kolejne 10 lat

Łukasz Szewczyk

• Discovery Sports Events z 10-letnią wizją marki, planami na przyszłość i innowacyjnymi pomysłami, które pozwolą rozwijać żużel i docierać do nowych odbiorców

• Nowy kalendarz - dłuższy sezon, więcej wydarzeń i powrót Pucharu Świata FIM

• Tony Rickardsson, sześciokrotny mistrz świata i jeden z najlepszych żużlowców w historii pierwszym globalnym ambasadorem SGP

Discovery Sports Events, jako nowy globalny promotor żużla, po raz pierwszy w historii skupi wszystkie międzynarodowe rozgrywki tej dyscypliny pod jednym parasolem. Od 2022 roku wszystkie poziomy rywalizacji będą ujednolicone pod wspólną marką SGP. Obejmie ona SGP (FIM Speedway Grand Prix), SGP2 (FIM Speedway U21 World Championship), SGP3 (FIM Speedway U16 World Championship) oraz nowy międzynarodowy poziom SGP4. Kalendarz uzupełnią coroczne wydarzenia - SON (FIM Speedway of Nations) i SWC (FIM Speedway World Cup), powracające po raz pierwszy od 2017 roku. Pozwoli to zbudować silniejsze, połączone struktury sportowe obejmujące zarówno spotkania młodzieżowe i szkoleniowe, jak i wydarzenia na najwyższym światowym poziomie.Ujednolicenie marki jest jednym z pięciu priorytetów nowej wizji żużla, która obejmuje budowanie długofalowej narracji, w centrum której są żużlowcy i podnoszenie ich rozpoznawalności. Nowe podejście przyczyni się do rozszerzenia dystrybucji na platformach telewizyjnych i cyfrowych, zwiększenia zaangażowania fanów poprzez wzbogacenie ich doświadczenia zarówno na stadionie, jak i przed ekranem oraz poszerzenie zasięgu żużla poprzez wprowadzenie nowych lokalizacji, wydarzeń i rozbudowę kalendarza. Jest to także wsparcie dla juniorów i połączenie nowego pokolenia żużlowców z doświadczonymi mistrzami.Od 2022 roku sezon SGP będzie dłuższy, obejmie 12 rund rozgrywanych na dwóch kontynentach. W stawce znajdzie się 15 zawodników oraz 1 żużlowiec z "dziką kartą" przyznawaną lokalnie w każdej lokalizacji. Aby zwiększyć zaangażowanie fanów i podnieść emocje, rywalizacja podczas każdej rundy będzie skumulowana w trakcie jednego dnia! 20 biegów eliminacyjnych, półfinały i finał rozgrywane będą w sobotnie wieczory, a tego samego dnia po południu odbywać się będą treningi i kwalifikacje.Nowy kalendarz pozwoli zwiększyć zainteresowanie fanów i dostarczy im jeszcze więcej emocji. W trakcie trwającego od kwietnia do listopada sezonu rozgrywane będą trzy rundy SGP2 (maj, lipiec, październik), jedne zawody SGP3 (sierpień), a także lipcowe serie SON i SWC organizowane naprzemiennie.- powiedział Jorge Viegas, , prezydent FIM- dodał François Ribeiro, Szef Discovery Sports EventsPodczas piątkowej prezentacji FIM i Discovery Sports Events ogłosiły również, że legenda żużla Tony Rickardsson zostanie pierwszym Globalnym Ambasadorem SGP. 6-krotny mistrz świata FIM SGP i najbardziej utytułowany żużlowiec w historii wniesie w projekt swoje niezrównane doświadczenie. Rickardsson będzie doradzać Discovery Sports Events i wspierać rozwój projektu, od SGP aż po rozgrywki juniorskie.Przed startem sezonu 2022 wprowadzone zostanie wiele innowacji, mających na celu przeniesienie kibiców - zarówno na stadionie, jak i oglądających transmisje - w samo centrum akcji. Podczas rund wykorzystane zostaną najnowsze technologie produkcji telewizyjnej i organizacji wydarzeń sportowych, w tym: nowy park maszyn; nowa scena w samym centrum akcji; studia telewizyjne; strefy Kibica SGP, aplikacja SGP pozwalająca na śledzenie żużla w każdym miejscuW październiku 2020 r. FIM ogłosiło długoterminowe partnerstwo, w ramach którego Discovery Sports Events będzie promować wydarzenia z cyklu FIM Speedway na całym świecie przez następne 10 lat. Nowa umowa wchodzi w życie w 2022 r. i jest kolejnym etapem współpracy trwającej od 2015 roku i dotyczącej promowania FIM Endurance World Championship (EWC) od 2015 r.Discovery Sport Events wykorzysta swoje wieloletnie doświadczenie w promocji sportów motorowych oraz globalną skalę Discovery, aby rozwijać żużel na całym świecie. Firma będzie nadzorować wszystkie aspekty operacyjne i komercyjne, w tym zarządzanie prawami na wielu platformach i ich dystrybucję, produkcję transmisji, strategię dotyczącą praw sponsorskich oraz pełny pakiet działań marketingowych. Będzie również współpracować z lokalnymi organizatorami w zakresie promocji, sprzedaży biletów, gości specjalnych i zaangażowania fanów.We wrześniu 2021 roku Discovery Sports Events zastąpiło Eurosport Events jako marka zajmująca się promocją i zarządzaniem wydarzeniami sportowymi w ramach Discovery. Organizacja może się poszczycić 15-letnim doświadczeniem w rozwoju jednych z najpopularniejszych serii motorowych na świecie, w tym WTCR - FIA World Touring Car Cup i PURE ETCR. Od 2023 r. będzie również promować FIA Electric GT Championship.