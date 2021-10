Derby Turynu, trudne sprawdziany europejskich potęg - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W pierwszych dniach października widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć na żywo wszystkie mecze siódmej kolejki Serie A TIM. Szczególnie ciekawie zapowiadają się derby Turynu

• Dla fanów LaLiga Santander, Ligue 1 Uber Eats i Liga Portugal zaplanowano między innymi transmisje spotkań RCD Espanyolu z Realem Madryt, Stade Rennais z Paris Saint-Germain oraz SL Benfiki z Portimonense SC.

Głównym wydarzeniem weekendu na boiskach Serie A TIM będzie derbowe spotkanie Torino FC z Juventusem FC. 179. ligowe starcie zespołów z Turynu zapowiada się niezwykle ciekawie, bo po raz pierwszy od dawna obie ekipy przystąpią do rywalizacji sąsiadując ze sobą w tabeli i mając tyle samo punktów. Drużyna Karola Linettego we wrześniu zaliczyła serię czterech meczów bez porażki i awansowała na dziewiąte miejsce w ligowej stawce. Obok Polaka wyróżniającymi się postaciami są Vanja Milinković-Savić, Gleison Bremer oraz Ricardo Rodríguez, dzięki którym Torino ma trzecią najlepszą defensywę we włoskiej ekstraklasie. Natomiast Wojciech Szczęsny i spółka nie weszli w sezon najlepiej, ale ostatnio odnieśli dwa zwycięstwa z rzędu i rozpoczęli pogoń za głównymi konkurentami do mistrzostwa kraju. Forma piłkarzy Juve jest coraz lepsza, lecz wszystko wskazuje na to, że na Stadio Olimpico di Torino czeka ich jedna z najtrudniejszych derbowych konfrontacji od wielu lat!Sporych emocji powinno dostarczyć również wyjazdowe spotkanie rewelacyjnego lidera, SSC Napoli, z piątą w tabeli ACF Fiorentiną. Po sześciu kolejkach Azzurri mają na koncie komplet punktów i bilans bramkowy 16:2. Spora w tym zasługa Piotra Zielińskiego, Victora Osimhena i Lorenzo Insigne, którzy mieli udział w postaci gola lub asysty w aż 11 trafieniach swojego zespołu. Tym razem neapolitańczycy spróbują pokonać strzegącego bramki Violi Bartłomieja Drągowskiego. Nie będzie to łatwe, ponieważ Polak utrzymuje świetną dyspozycję, a w ubiegłym tygodniu, w meczu z Udinese Calcio, zachował pierwsze czyste konto w obecnych rozgrywkach.W ten weekend warto zwrócić uwagę także na starcie Atalanty Bergamo z AC Milanem. Obie drużyny mają bardzo wysokie aspiracje, a w ich składach nie brakuje klasowych zawodników, takich jak Duván Zapata, Rusłan Malinowski, Rafael Leão czy Brahim Díaz. Ekipa z Bergamo postara się zrewanżować Milanowi za porażkę 0:2 z końcówki poprzedniej kampanii, która przesądziła o tym, że to rywale sięgnęli po wicemistrzostwo Włoch, a Atalanta musiała zadowolić się trzecim miejscem w tabeli.Po siedmiu kolejkach Real Madryt pozostaje niepokonany i zajmuje pierwsze miejsce w tabeli LaLiga Santander. Jego przewaga nad drugim Realem Sociedad wynosi jednak zaledwie jeden punkt, a to oznacza, że w najbliższy weekend Królewscy muszą wygrać wyjazdowe spotkanie z RCD Espanyolem, by zagwarantować sobie utrzymanie pozycji lidera. W zespole trenera Carlo Ancelottiego wiele będzie zależało od Karima Benzemy i Viníciusa Júniora, obecnie najskuteczniejszego duetu w czołowych europejskich ligach. O potencjale tej dwójki świadczy nie tylko 13 strzelonych goli, ale również dziesięć zaliczonych asyst. Na RCDE Stadium ich umiejętności zweryfikuje jedna z najszczelniejszych linii defensywnych w hiszpańskiej ekstraklasie.Przed teoretycznie łatwiejszym zadaniem stanie w weekend wspomniany Real Sociedad, który zagra na wyjeździe z zamykającym ligową stawkę Getafe CF. Warto jednak przypomnieć, że aż trzy z ostatnich czterech wypraw na Coliseum Alfonso Pérez kończyły się dla drużyny z Kraju Basków porażkami. Tym razem sukces może jej zapewnić lider ataku, Mikel Oyarzabal, który w bieżącej kampanii zdobył dotychczas pięć bramek. Czy uda mu się przechytrzyć defensywę gospodarzy?Paris Saint-Germain wygrało dziesięć ligowych spotkań z rzędu, a ostatnią drużyną, której udało się urwać mu punkty, było pięć miesięcy temu Stade Rennais. W najbliższy weekend na Roazhon Park zespoły te ponownie zmierzą się w szlagierowym meczu Ligue 1 Uber Eats. Gospodarze muszą bardzo uważać na ofensywne gwiazdy PSG, takie jak Kylian Mbappé, Neymar czy Leo Messi, ale także na błyskotliwego bocznego obrońcę Achrafa Hakimiego, który dołączył do klubu wraz z początkiem sezonu i od tej pory strzelił już trzy gole, zaliczył dwie asysty i popisał się wieloma udanymi interwencjami w defensywie. Z kolei po stronie ekipy z Rennes szczególnie groźny będzie napastnik Gaëtan Laborde, który utrzymuje świetną formę, co potwierdził zdobywając w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach aż sześć bramek.W ten weekend uwaga kibiców będzie zwrócona również na Stade Pierre-Mauroy, gdzie broniące mistrzostwa Francji LOSC Lille podejmie Olympique Marsylia. Starcia pomiędzy tymi zespołami od lat gwarantują wielkie emocje. Dodatkową atrakcją ich najbliższej konfrontacji będzie powrót na ligowe boiska Arkadiusza Milika. Polak i jego koledzy z drużyny mają o co walczyć, bo w przypadku zwycięstwa mogą zostać wiceliderem rozgrywek.W ósmej kolejce Liga Portugal główny kandydat do tytułu mistrzowskiego, SL Benfica, podejmie rewelację obecnego sezonu, Portimonense SC. Ekipa z Lizbony jest liderem rozgrywek i zgromadziła dotychczas komplet punktów, natomiast goście są na szóstym miejscu w tabeli i mogą pochwalić się serią trzech wyjazdowych meczów bez porażki. Gospodarze przystąpią do gry podbudowani środową wygraną 3:0 z FC Barceloną w spotkaniu fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA. Na Estádio da Luz można spodziewać się wielu bramek, ponieważ w pięciu ostatnich starciach pomiędzy Benfiką i Portimonense padło ich łącznie aż 23. Co ciekawe, obie ekipy dysponują największą liczbą obcokrajowców w portugalskiej ekstraklasie - w sumie w ich składach można znaleźć ich aż 42. Są wśród nich tacy zawodnicy, jak Darwin Núñez, Álex Grimaldo, Roman Jaremczuk czy Lucas Fernandes. Czy to jeden z nich okaże się bohaterem tej konfrontacji?W pierwszy weekend października kierowcy DTM spotkają się na Hockenheimring, gdzie odbędzie się przedostatnia runda zmagań o mistrzostwo tej prestiżowej serii. To może być najważniejszy moment sezonu, bo różnica między pierwszym a czwartym zawodnikiem w klasyfikacji generalnej wynosi zaledwie 20 punktów, a za zwycięstwa w dwóch zaplanowanych wyścigach można uzyskać ich w sumie aż 50. Liderem pozostaje Liam Lawson, lecz Marco Wittmann, Kelvin van der Linde i Maximilian Götz nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Co ciekawe, czterech kandydatów do mistrzostwa jeździ różnymi markami samochodów (Ferrari, BMW, Audi, Mercedes), więc na Hockenheimring dojdzie do konfrontacji cenionych konstruktorów i ich zespołów inżynierskich.Plan weekendowych transmisji:Piątek (1 października):• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:40 Championship:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:55 LaLiga Santander: Athletic Club - Deportivo Alavés (Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Majak, Kuba OstrowskiSobota (2 października):• 10:15 DTM Hockenheimring: kwalifikacje I (Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz• 13:25 Championship:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Zieliński• 13:25 DTM Hockenheimring: wyścig I (Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Michał Świrkula• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Mateusz Majak, Kuba Ostrowski• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał ŚwierżyńskiNiedziela (3 października):• 10:15 DTM Hockenheimring: kwalifikacje II (Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1)komentarz: Dominik Guziak, Mateusz Majak• 13:25 DTM Hockenheimring: wyścig II (Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Marcin Nowomiejski• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Mikołaj Kruk• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Michał Świrkula• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Wszołek• 16:55, Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Dominik Guziak, Kuba Ostrowski• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Kuba Ostrowski• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Tomasz Zieliński• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Daniel Sobis• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz:Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski