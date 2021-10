Trzeci tytuł dla Zmarzlika? Kto nowym liderem Ekstraklasy? Sportowy weekend w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Trzeci tytuł mistrza świata z rzędu dla Bartosza Zmarzlika? Dwie ostatnie rundy Speedway Grand Prix

• Piłkarskimi hitami spotkania pomiędzy Atletico i Barceloną, Liverpoolem i City czy Lechem a Śląskiem

. Dwie ostatnie rundy i zaledwie jeden punkt przewagi Artema Łaguty nad Bartoszem Zmarzlikiem. Taka sytuacja w klasyfikacji generalnej sprawia, że oczy żużlowych kibiców z całego świata skierowane będą na Toruń. Kapitan Stali Gorzów stanie przed szansą zdobycia trzeciego tytułu z rzędu, czego do tej pory w światowym żużlu dokonał tylko jeden zawodnik - Nowozelandczyk Ivan Mauger (w latach 1968-1970). Pierwsza odsłona wielkiego finału Speedway Grand Prix w piątek. Decydujące starcie dzień później.Spotkania "Rojiblancos" z "Blaugraną" od zawsze wzbudzały wiele emocji i ciężko było w nich przewidzieć faworyta. W tym sezonie jest jednak inaczej. Piłkarze Diego Simeone pomimo tego, że nie prezentują się tak spektakularnie, jak w zeszłym roku - to jednak regularnie wygrywają w LaLiga Santander i Lidze Mistrzów. Inaczej jest z Barceloną, która pogrążona jest w największym kryzysie od wielu lat. Prawdopodobnie tylko wygrana w prestiżowym starciu z Atletico pozwoli utrzymać posadę Ronaldowi Koemanowi.. Kiedy na boisku spotykają się dwaj ostatni mistrzowie Anglii, to kibice piłki na najwyższym poziomie nie mogą ominąć takiego wydarzenia. Kiedy dodamy do tego informację, że jest to mecz lidera z wiceliderem Premier League to spotkanie na Anfield staje się punktem obowiązkowym na weekend. Kto będzie górą: Liverpool Jurgena Klopp czy Manchester City Pepa Guardioli?Spotkanie lidera z wiceliderem obejrzymy również w PKO BP Ekstraklasie, na stadionie w Poznaniu. Lech, który aktualnie przewodzi stawce, zrobi wszystko, żeby zatrzeć złe wrażenie po przegranej w Białymstoku. Wrocławianie są jedyną drużyną w tabeli, która nie zaznała jeszcze goryczy porażki. Czy "Kolejorz" umocni się na pozycji lidera, czy to zaszczytne miano przejmą piłkarze trenera Jacka Magiery?Plan transmisji:Piątek (1 października):• 16:00 WTA 500 w Chicago Ćwierćfinał #1, CANAL+FAMILYkomentarz: Marek Furjan, Tomasz Wiktorowski• 17:40 KGHM Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok, CANAL+SPORTkomentarz: Bartosz Gleń, Wojciech Jagoda• 18:00 WTA 500 w Chicago Ćwierćfinał #2, CANAL+FAMILYkomentarz: Michał Lewandowski, Katarzyna Kaleta• 18:30 Speedway Grand Prix w Toruniu: 10. runda, CANAL+SPORT2• 20:00 - 23:00 Super Piątek, CANAL+SPORTprowadzący: Cezary Olbrycht• 20:00 WTA 500 w Chicago Ćwierćfinał #3, CANAL+FAMILYkomentarz: Bartosz Ignacik, Dawid Celt• 20:25 Piast Gliwice - Wisła Kraków, CANAL+SPORTkomentarz: Rafał Dębiński, Grzegorz Mielcarski• 20:55 RC Lens - Stade Reims, nSport+komentarz: Krzysztof Marciniak, Michał Bojanowski• 20:55 LaLiga Smartbank: Ponferradina - Valladolid, CANAL+NOWkomentarz: Jakub Polkowski, Jakub Kręcidło• 22:00 WTA 500 w Chicago Ćwierćfinał #4, CANAL+SPORT2komentarz: Joanna Sakowicz-Kostecka, Klaudia Jans-Ignacik• 23.00 News+ (nSport+)Sobota (2 października):• 11:55 Futsal Ekstraklasa: FC Reiter Toruń - Fit-Morning Gredar Futsal Brzeg, nSport+komentarz: Michał Kornacki, Wojciech Jagoda• 12:10 Radomiak Radom - Bruk-Bet Termalica Nieciecza, CANAL+SPORTkomentarz: Piotr Glamowski, Tomasz Wieszczycki• 13:25 Manchester United - Everton, CANAL+SPORT2komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 13:55 CA Osasuna - Rayo Vallecano, nSport+komentarz: Cezary Olbrycht, Jakub Kręcidłow• 14:40 Cracovia - PGE FKS Stal Mielec, CANAL+SPORTkomentarz: Rafał Dębiński, Grzegorz Mielcarski• 15:55 Multi Premier League, CANAL+SPORT2moderator: Krzysztof Marciniak• 15:55 Chelsea - Southampton, CANAL+PREMIUMkomentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 15:55 Burnley - Norwich, CANAL+ online• 15:55 Wolverhampton - Newcastle, CANAL+ online• 15:55 Leeds - Watford, CANAL+NOWkomentarz: Adrian Olek, Jarosław Koliński• 17:00 Lech Poznań - Śląsk Wrocław, CANAL+SPORTkomentarz: Michał Mitrut, Maciej Murawski• 18:10 LaLiga Smartbank: Zaragoza - Oviedo, CANAL+ online• 18:25 Brighton - Arsenal, CANAL+SPORT2komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Gutka• 18:25 Cadiz CF - Valencia CF, nSport+komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 18:30 Speedway Grand Prix w Toruniu: 11. runda, CANAL+PREMIUM• 19:40 Górnik Zabrze - Wisła Płock, CANAL+SPORTkomentarz: Robert Skrzyński, Radosław Majdan• 20:00 WTA 500 w Chicago Półfinał #1, CANAL+FAMILYkomentarz: Joanna Sakowicz-Kostecka, Tomasz Wiktorowski• 20:55 OGC Nice - Stade Brest, nSport+komentarz: Filip Surma, Marek Jóźwiak• 20:55 Atletico Madryt - FC Barcelona, CANAL+ SPORT2komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski• 22:00 Liga+, CANAL+SPORTprowadzący: Michał Wodziński• 22:00 WTA 500 w Chicago Półfinał #2, CANAL+FAMILYkomentarz: Marek Furjan, Klaudia Jans-Ignacik• 23.00 News+ (nSport+)Niedziela (3 października):• 10:00 Wysoki Pressing, CANAL+SPORTprowadząca: Daria Kabała-Malarz• 12:10 Raków Częstochowa - Warta Poznań, CANAL+SPORTkomentarz: Robert Skrzyński, Radosław Majdan• 12:55 Stade Rennes - Paris SG, CANAL+ SPORT2komentarz: Tomasz Smokowski, Tomasz Wieszczycki• 12:55 Liga ACB: Gran Canaria - Joventut Badalona, nSport+• 13:55 Elche CF - Celta Vigo, CANAL+ online / CANAL+ FAMILYkomentarz: Piotr Laboga, Jakub Kręcidło• 14:40 Pogoń Szczecin - Górnik Łęczna, CANAL+SPORTkomentarz: Michał Mitrut, Maciej Murawski• 14:55 Tottenham Hotspur - Aston Villa, CANAL+PREMIUMkomentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 14:55 West Ham United - Brentford, CANAL+SPORT2komentarz: Piotr Glamowski, Grzegorz Kaczmarczyk• 14:55 Crystal Palace - Leicester City, CANAL+NOWkomentarz: Marcin Rosłoń, Kamil Kosowski• 15:55 LaLiga Smartbank: Malaga - Fuenlabrada, CANAL+ online• 16:30 Finał eWinner 1. Ligi Żużlowej, mecz nr 2: Cellfast Wilki Krosno - Arged Malesa Ostrów Wlkp, nSport+komentarz: Maciej Noskowicz, Patryk Malitowski• 16:55 Lille OSC - Olympique Marsylia, CANAL+ SPORT2komentarz: Filip Surma, Tomasz Wieszczycki• 17:00 Lechia Gdańsk - Legia Warszawa, CANAL+PREMIUMkomentarz: Adrian Olek, Michał Żewłakow• 17:25 Liverpool - Manchester City, CANAL+SPORTkomentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 18:25 Villarreal CF - Real Betis, CANAL+ NOWkomentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 19:30 Liga+Extra, CANAL+PREMIUMprowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:00 WTA 500 w Chicago Finał, CANAL+SPORT2komentarz: Michał Lewandowski, Joanna Sakowicz-Kostecka• 20:40 AS Saint-Etienne - Olympique Lyon, CANAL+ SPORTkomentarz: Rafał Dębiński, Michał Bojanowski• 21:00 Turbokozak, CANAL+PREMIUMprowadzący: Bartosz Ignacik• 21:30 Turbokozak Extra, CANAL+SPORT3prowadzący: Bartosz Ignacik• 23.00 News+ (nSport+)Poniedziałek (4 października):21:00 Jej Wysokość Premier League, CANAL+SPORTprowadzący: Andrzej Twarowski; goście: Przemek Pełka, Michał Gutka, Kamil Kosowski22:00 Jej Wysokość Premier League Extra Time, CANAL+SPORTprowadzący: Andrzej Twarowski; goście: Przemek Pełka, Michał Gutka, Kamil Kosowski• 23.00 News+ (nSport+)