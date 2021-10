Więcej "Gościa Wydarzeń" w Interii

Łukasz Szewczyk

• Od poniedziałku (4 października 2021 roku) "Gość Wydarzeń" Polsat News będzie emitowany dłużej na stronie głównej Interii.

• Dodatkowe pytania i odpowiedzi w rozmowie tylko dla użytkowników portalu.

Od października, popularny program publicystyczny Polsatu będzie miał dłuższe wydanie w Interii. "Gościa Wydarzeń" widzowie mogą oglądać w Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach24 między godziną 19:25 a 19:40.Według danych Nielsen Audience Measurement "Gość Wydarzeń" łącznie na trzech antenach śledziło we wrześniu średnio ponad 1,130 mln widzów. Co daje audycji pierwsze miejsce wśród programów publicystycznych w Polsce."Gość Wydarzeń" to rozmowa z bohaterami mijającego dnia - politykami, ekspertami - emitowana zaraz po głównym wydaniu "Wydarzeń" o godzinie 18:50. Goście programu stają w ogniu pytań Bogdana Rymanowskiego, a także Piotra Witwickiego, Marcina Fijołka i Grzegorza Kępki. "Gościa Wydarzeń" można oglądać od poniedziałku do soboty w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz na stronie głównej serwisu Interia.