Startuje jesienna ramówka TVN Fabuła

• Rusza jesienna ramówka kanału TVN Fabuła

• Na widzów czekają autorskie programy o tematyce filmowej oraz nowości

W październiku TVN Fabuła zaprosi widzów na nowy program(emisja we wtorki po wieczornym filmie, od 5 października). To będzie prawdziwa pigułka kinowej wiedzy w nieoczywistej odsłonie. Opowiemy o najbardziej nietypowych scenach miłosnych, najciekawszych tanecznych popisach oraz spektakularnych filmowych awanturach. Poznamy największych filmowych psychopatów i looserów, największe romantyczki, a także zobaczymy wymagające wielu poświęceń metamorfozy. Wybierzemy najpiękniejsze makijaże i stroje filmowe. Pokażemy przekrój najbardziej nielogicznych scenariuszy oraz ukochanych kinowych antybohaterów. Zajrzymy do najbrzydszych filmowych wnętrz i wybierzemy najgłupsze kultowe dialogi. Opowiemy, jak filmowcy próbują nas uwieść, wzbudzając określone emocje za pomocą koloru i montażu. To będzie prawdziwy kinowy miszmasz i szalona wycieczka po krawędziach kinaKolejna jesienna nowość to program(czwartki po filmie wieczorny, od 7 październik)a, który otwiera przed widzami kulisy produkcji filmowej. Przyjrzymy się zawodom, o których większość z nas wie mało, a które są niezwykle istotne dla realizacji filmu. Jak wygląda ich codzienna praca na planie? W programie będziemy gościć m.in. wybitnych polskich scenografów, kostiumologów, dźwiękowców i kierowników produkcji.Na widzów TVN Fabuła czeka również kolejny sezon programu(poniedziałki po filmie wieczornym od 4 października), w którym Kaja Klimek z zaproszonymi gośćmi - filmowcami i ludźmi mediów po raz kolejny porozmawia o fenomenie seriali i roli, jaką pełnią we współczesnym świecie. Widz pozna nowinki serialowe, przypomni sobie kultowe produkcje oraz dowie się, czego nie można przegapić.Natomiast dla widzów, którzy śledzą każdą informację z polskiej oraz międzynarodowej sceny kinowej, obowiązkową pozycją tej ramówki będzie program(piątki o godz. 19.50, od 8 października). Ewelina Witenberg w autorskim serwisie z filmowymi wiadomościami pokaże, co istotnego wydarzyło się na małym i wielkim ekranie w kraju i za granicą. Odsłoni kulisy premier filmowych i planów zdjęciowych. Zapowie też najciekawsze kinowe wydarzenia nadchodzących dni.Przygotowano także. Od 8 października w każdy piątek, ok. godz. 22:00 - 23:00 (zaraz po filmie) widzowie będą mieli okazję obejrzeć filmy zrealizowane przez młodych, polskich twórców. W ramach cyklu, TVN Fabuła pokaże produkcje: "Chodźmy w noc", "Kamień", "Marcel", "Maria nie żyje"