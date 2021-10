"Uciekinierki. Na wojnie z sektą". Nowa seria dokumentalna Discovery+ w Playerze i TVN24 GO

Łukasz Szewczyk

• "Uciekinierki. Na wojnie z sektą" to nowa seria dokumentalna discovery+ Originals.

• Produkcja ujawnia szokującą historię trzech kobiet, którym udało wyrwać się z jednego z najbardziej aktywnie działających kultów na świecie - "Dzieci Boga".

• Tytuł jest już dostępny na Playerze.

"Dzieci Boga" to sekta, założona w latach 60. XX wieku w USA. Przez lata jej wyznawcy i guru dotarli do 130 krajów na całym świecie. Stworzona przez Davida Berga, podróżującego kaznodzieję i samozwańczego proroka, zaczynała jako utopijna społeczność chrześcijańska głosząca przesłanie miłości. Ale z biegiem czasu jej idee stawały się coraz bardziej kontrowersyjne i wykraczające poza prawo - przyzwolenie na wykorzystania seksualne, handel dziećmi i psychologiczne manipulacje. To sprawiło, że organizacją zaczęły się interesować instytucje państwowe i porządkowe na wielu kontynentach.Seria "Uciekinierki. Na wojnie z sektą" opowiada historię trzech Brytyjek - ofiar sekty. Choć przyszły na świat w ramach rodziny kultu, udało im się wyzwolić się spod wpływu przywódców. Po ucieczce z grupy wyznaniowej postanowiły zawalczyć o siebie i o innych - ujawniając swoje wstrząsające historie, doprowadziły do postawienia sprawców przed wymiar sprawiedliwości.Każdy odcinek to zapis zeznań kobiet, innych ofiar oraz detektywów prowadzących dochodzenie w sprawie tego, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami organizacji "Dzieci Boga". Wszystko to wzbogacone o nieujawnione dotąd materiały wideo ujawniające kulisy globalnego śledztwa.Produkcja "Uciekinierek. Na wojnie z sektą" została zamówiona przez Clare Laycock na zlecenie Charlotte Reid. Dyrektorem wykonawczym Discovery jest Romy Page, producentem wykonawczym Mentorn jest Bernie Kay, montażystą serialu Alicia Kerr, a reżyserem serialu Hugh Ballantyne.Seria "Uciekinierki. Na wojnie z sektą" zadebiutowała 3 października w serwisie player.pl. Można ją także oglądać w TVN24 GO.