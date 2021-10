Programy informacyjne we wrześniu. "Wiadomości" TVP wyprzedziły "Fakty" TVN

Łukasz Szewczyk

• W dziewiątym miesiącu 2021 roku pozycję lidera wśród programów informacyjnych w ogólnej grupie widzów (4+) zajmują "Wiadomości".

• "Fakty" pozostają liderem w komercyjnej grupie widzów 16-49 lat

Wrzesień 2021 Grupa 4+ Grupa 16-49 Grupa 16-59 Lp. Program AMR SHR% AMR SHR% AMR SHR% 1. "Fakty" (TVN) 2 109 630 18,75% 697 398 19,07% 1 016 688 18,56% 2. "Wiadomości" (TVP1) 1 883 414 15,59% 378 030 9,51% 681 674 11,42% 3. "Teleexpress" (TVP1) 1 499 664 18,54% 233 558 9,20% 451 283 11,66% 4. "Wydarzenia" (Polsat) 1 311 307 12,09% 495 898 14,09% 734 088 13,93% 5. "Panorama" (TVP2) 859 025 9,47% 134 236 4,56% 242 218 5,49% 6. "Teleexpress" (TVP Info) 535 734 6,61% 71 108 2,79% 158 747 4,09% 7. "Wiadomości" (TVP Info) 524 636 4,34% 83 287 2,09% 155 502 2,60% 8. "Panorama" (TVP Info) 333 114 3,68% 41 807 1,43% 96 339 2,19% 9. "Fakty" (TVN24 BiS 268 464 2,39% 60 005 1,64% 103 650 1,89% 10. "Wydarzenia" (Polsat News) 185 796 1,71% 56 183 1,60% 89 751 1,70% NAM: Oglądalność programów informacyjnych - wrzesień 2021

We wrześniu 2021 pozycję lidera wśród programów informacyjnych zajmująz łączną średnią widownią(spadek o 251 tys. widzów). Na antenieprogram oglądało średnio 1,88 mln widzów (spadek o 156,4 tys. widzów), a w TVP Info - 524,6 tys. widzów (spadek o 95,2 tys. widzów).Drugą pozycję zajmująz łączną średnią widownią(spadek o 229,8 tys. widzów). Na kanaleprogram oglądało średnio 2,109 mln widzów (spadek o 239,1 tys. widzów), w TVN24 Bis - 268,4 tys. widzów (wzrost o 9,2. widzów). Program pozostajeTrzecie miejsce zajmujez łączną średnią widownią na poziomie, co oznacza spadek o 195,7 tys. widzów w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Średnia oglądalność wwyniosła 1,499 mln widzów (spadek o 101,2 tys. widzów), z kolei w TVP Info 535,7 tys. widzów (spadek o 94,4 tys. widzów).Czwarta pozycja należy do programu, który zanotował łączną średnią widownię na poziomie(spadek o 273,1 tys. widzów). W telewizjiprogram ogląda średnio 1,311 mln widzów (spadek o 185,3 tys. widzów), a w Polsat News 185,7 tys. widzów (spadek o 87,8 tys. widzów).Ostatnie piąte miejsce zajmuje, z łączną średnią widownią(spadek o 151,6 tys. widzów). Na antenieprogram ogląda średnio 859 tys. widzów (spadek o 65,2 tys. widzów), w TVP Info 333,1 tys. widzów (spadek o 86,4 tys. widzów).