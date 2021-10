TVP3 z nową ramówką na jesień

Łukasz Szewczyk

Wystartowała jesienna ramówka TVP3.

Widzowie obejrzą wiele nowych programów. Najważniejsze zmiany w ramówce TVP3 widoczne są w paśmie informacyjn-publicystycznym,

W nowej ramówce TVP3 serwisy informacyjne będą emitowane o godz. 6:05, 7:45, 14:45 oraz 16:45. Uzupełnieniem ogólnopolskich informacji są lokalne serwisy informacyjne, które pozostaną na antenie o tej samej porze o godz. 18:30 i 21:30. Wybrane ośrodki regionalne zaprezentują widzom, poprzedzające serwis ogólnopolski dodatkowe wydania programów informacyjnych: o godz. 14:30 i 16:30. Uzupełnieniem codziennych wiadomości są zarówno lokalne pozycje, jak i nadawany codziennie, od poniedziałku do piątku program(zmiana pory nadawania na godz. 21:15). Natomiast w sobotę widzowie obejrzą, a wo tematyce samorządowej z udziałem lokalnych polityków. Ofertę programową uzupełniają od poniedziałku do piątku wydaniao godz. 17.30, a w niedzielę program Miłosza Kłeczka obnażający patologię w samorządzieo godz. 17.30.- mówi Paweł Gajewski, dyrektor i redaktor naczelny TVP3.W ramówce TVP3 pojawią się nowe pasma. Wśród propozycji znajdzie sięze znanymi wcześniej programami "Rączka Gotuje" czy "Słodką Kuchnią Pszczółek" oraz nowościami - "Na Tropie Przypraw. Pikantnie i Słodko" czy "Kuchenne recepty", gdzie w nowej roli będzie można zobaczyć znanego kardiologa prof. Michała Mularczyka.Pasmo kulinarne poprzedzać będzie. Od 4 października program "Rok w ogrodzie" będzie miał swój debiut na antenie TVP3, a nie, jak do tej pory w Jedynce. W tym paśmie także nowości: "W starym ogrodzie", "Raj Adama" czy "Nas(troje) w ogrodzie". O godz. 20:30 widzowie obejrzą "Agrobiznes Extra".Interesującą propozycją dla widzów będą programy emitowane w. Reporterzy TVP towarzyszyli z kamerą w pracy i prywatnym życiu strażakom ochotnikom, policjantom, ratownikom górniczym i detektywom. Zajrzeli za mury więzienia. Byli w charakterystycznych dla każdego miasta dzielnicach, spędzili długie godziny z działkowiczami. Efekty ich pracy zobaczyć będzie można na antenie TVP3, codziennie wieczorem po godz.22.00- tłumaczy Paweł Gajewski, dyrektor i redaktor naczelny TVP3.Od poniedziałku do piątku, od godz. 6:00 w ramachrealizowane będą m.in. łączenia z reporterami w całej Polsce, przeglądy prasy i portali internetowych, rozmowy z gośćmi, - w tym publicystyczne, poświęcone polityce samorządowej. Poranek poprowadzą: Urszula Rogala, Jagoda Rogatty i Mateusz Gadomski. Z politykami porozmawia m.in. Maciej Chudkiewicz. W południe na antenie pojawią się premierowe odcinki programów poradnikowych, poświęconych tematyce zdrowotnej, prawnej, ekologicznej i konsumenckiej. Rozmowy poprowadzą m.in. Danuta Holecka i Anna Grabowska. Wśród jesiennych propozycji TVP3 znajdą się m.in. programy "Wyprodukowane w Polsce", "Telezwierz", "Moto Lady", "Szlak przydrożnych kapliczek", "Historie motocyklowe", "Ona", "Gwiazdy od szafy". Każdy z nich o innym charakterze, z nieco inną formą realizacyjno-narracyjną i o różnej tematyce.- dodaje Paweł Gajewski, dyrektor i redaktor naczelny TVP3