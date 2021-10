"Zagadki kryminalne nowej panny Fisher" powracają do Epic Drama

Łukasz Szewczyk

• Kolejna odsłona śledztw młodej pani detektyw

Peregrine Fisher powraca w wielkim stylu. W drugim sezonie serialu "Zagadki kryminalne nowej panny Fisher" bystra i ambitna detektyw stanie przed trudnym zadaniem - spróbuje pogodzić sprawy zawodowe oraz romans z detektywem Jamesem Steedem. Utalentowana po swojej ciotce Phryne, Peregrine bada kolejne zbrodnie dokonane w Melbourne, a także mierzy się z własnymi demonami. W nadchodzących odcinkach widz będzie miał okazję podążyć razem z nią za skomplikowanymi i z pozoru niemożliwymi do rozwiązania sprawami, a także dowiedzieć się, jak rozwinie się jej uczucie z przystojnym detektywem. Czy nieporozumienia między nimi wpłyną negatywnie na współpracę?W pierwszym odcinku plany Peregrine dotyczące renowacji jej domu zostają zaprzepaszczone przez śmierć sławnego architekta. Co więcej, zostaje on odnaleziony w ramionach kochanki. Szybko okazuje się, że nie był to nieszczęśliwy wypadek. Choć najprostszym tropem byłaby żona i zbrodnia z zazdrości, w tym przypadku rozwiązanie zagadki nie jest aż tak oczywiste.W jednym z odcinków widzowie poznają także sprawę morderstwa dawnego przyjaciela Jamesa. Wydaje się, że miejscowe rodziny przejmują się dużo bardziej zmianą planów związaną ze ślubem, który miał się wydarzyć kolejnego dnia, niż faktem, że doszło do okrutnego zabójstwa.W tym samym czasie związek Peregrine i Jamesa nabiera tempa, a oboje zgadzają się, że przyszedł czas na kolejny krok w ich relacji. Z kolei Violetta i Samuel starają się pohamowywać swoje uczucia, a Birdie wznawia swoją karierę szpiegowską wspólnie z dawnym ukochanym.W głównych rolach pojawią się niezastąpieni: Geraldine Hakewill (Peregrine Fisher), Joel Jackson (detektyw James Steed), Catherine McClements (Birdie Birnside), Louisa Mignone (Violetta Fellini), Toby Truslove (Samuel Birnside) oraz Greg Stone (nadinspektor Sparrow).Gościnnie w serialu zobaczymy także wielu znanych aktorów, takich jak: Jacob Collins-Levy ("Biała księżniczka"), Christopher Kirby ("Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów"), Michala Banas ("Córki McLeoda"), Jack Koman ("Moulin Rouge!") i Emma Hamilton ("Dynastia Tudorów", "Pan Selfridge").Premiera drugiego sezonu serialu "Zagadki kryminalne nowej panny Fisher" 5 października o 21:30 na kanale Epic Drama. Kolejne odcinki w każdy wtorek o tej samej porze.