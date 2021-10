Ekstraklasa rusza z procesem sprzedaży praw telewizyjnych. Nowy pakiet z 1 Ligą?

Łukasz Szewczyk

• Ekstraklasa przygotowuje się do nowego przetargu na sprzedaż krajowych praw mediowych od sezonu 2023/24.

• Obejmie on prawa do transmisji rozgrywek Ekstraklasy, ale niewykluczone, że będą oferowane także relacje z meczów Fortuna I Ligi oraz wybrane spotkania piłkarskiej Ekstraligi kobiet.

W ramach rozpoczynanego procesu sprzedaży, przedstawiciele Ekstraklasy biorą udział w targach Sportel, organizowanych w dniach 5-7 października w Monako. To najważniejsza międzynarodowa impreza w branży biznesu sportowego i praw mediowych. Polska Ekstraklasa jest jedną z niewielu lig, które samodzielnie prowadzą sprzedaż praw i mają swoje stoiska na targach Sportel. W analogiczny sposób działają niemiecka Bundesliga czy hiszpańska La Liga.- opowiada Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy SA.Obecnie krajowe prawa mediowe do rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy posiadają Canal+ i Telewizja Polska. Ich umowy obejmują jeszcze obecny sezon i następny.Na harmonogram prac będą miały wpływ takie czynniki jak konkurencyjność rynku, czy też inne przetargi dotyczące istotnych praw mediowych do wydarzeń sportowych. Zespół mediowy ligowej spółki ma pomysły, jak uatrakcyjnić kontent, który będzie przedmiotem przetargu.- mówi prezes spółki.W ramach podnoszenia atrakcyjności pakietów Ekstraklasa inwestuje także w jakość transmisji meczowych, które samodzielnie produkuje poprzez swoją spółkę Ekstraklasa Live Park. W technologie i know-how produkcji wideo Ekstraklasa zainwestowała w ostatnich latach ok. 30 mln zł. Jako pierwsza w Polsce kupiła nowoczesny wóz transmisyjny, który umożliwia nadawanie sygnału w 4K. Wśród europejskich nadawców jest duże zapotrzebowanie na treści na tym poziomie jakości i wciąż relatywnie niewielu ich dostawców. Ekstraklasa, produkując ok. 100 meczów rocznie w 4K UHD HDR, wyróżnia się pod tym względem na tle Europy. Partnerem, który docenił technologiczne kompetencje Ekstraklasy, jest m.in. skandynawska Grupa NENT i należąca do niej polska platforma Viaplay, dla której Ekstraklasa Live Park produkuje treści sportowe w najwyższej światowej jakości.Innym ważnym projektem technologicznym Ekstraklasy jest własna platforma streamingowa, dzięki której kibice za granicą mogą oglądać mecze topowych polskich drużyn na żywo, a w Polsce mają także dostęp do skrótów meczowych. Ekstraklasa.TV została uruchomiona jako jedna z pierwszych tego typu platform w europejskim futbolu, po serwisach OTT UEFA czy hiszpańskiej La Ligi, i jest cały czas rozwijana.