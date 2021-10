Przełomowa zmiana w nowym sezonie sportów zimowych. Skoki narciarskie w TVN!

Łukasz Szewczyk

• TVN Grupa Discovery rozwija ofertę dla widzów o jedno z najważniejszych praw sportowych w Polsce.

• W nowym sezonie skoki narciarskie transmitowane będą w TVN, Eurosporcie 1 i serwisie player.pl.

• Będzie to jeden z filarów zimowej oferty sportowej TVN Grupa Discovery w Polsce, której perłą w koronie są Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022.

Discovery Sports na mocy umowy z Infrontem przedłużyło do końca sezonu 2025/26 prawa do transmisji Pucharu Świata FIS kobiet i mężczyzn w skokach narciarskich, narciarstwie alpejskim, biegach narciarskich, kombinacji norweskiej, snowboardzie, narciarstwie dowolnym, a także mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym i alpejskim oraz zawodów ISU w łyżwiarstwie oraz biathlonowego World Team Challenge i letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Oferta zimowa TVN Grupy Discovery, w tym Eurosportu, obejmuje również prawa do Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022, Pucharu Świata IBU i mistrzostw świata w biathlonie . Tylko na platformach grupy - w tym TVN, na obu antenach Eurosportu oraz w serwisie player.pl - miłośnicy sportu będą mogli oglądać rywalizację swoich idoli.- powiedziała Dorota Żurkowska-Bytner, dyrektor Eurosportu w Polsce.- podkreślił Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN.Sezon zimowy rozpocznie się pod koniec października wraz z inauguracją Pucharu Świata w Soelden. Już 19 listopada na ekrany widzów wrócą skoki narciarskie! Kwalifikacje do konkursów w Niżnym Tagile pokaże Eurosport 1 i Player, a sobotnie i niedzielne zawody będą transmitowane również na ogólnodostępnej antenie TVN. To tam miliony Polaków obejrzą wszystkie konkursy Pucharu Świata oprócz rywalizacji w Wiśle i Zakopanem, którą widzowie będą mogli śledzić w Eurosporcie i Playerze. Na przełomie grudnia i stycznia rozegrany zostanie prestiżowy Turniej Czterech Skoczni. Sezon skoków zakończy się w marcu lotami w Planicy.W każdym tygodniu TVN Grupa Discovery będzie transmitować zmagania największych gwiazd w różnych dyscyplinach. Widzowie zobaczą między innymi starty Maryny Gąsienicy-Daniel w narciarstwie alpejskim, Izabeli Marcisz i Moniki Skinder w biegach narciarskich, a także - na kanałach Eurosportu i w Playerze - Moniki Hojnisz-Staręgi i Kamili Żuk w biathlonie oraz Natalii Maliszewskiej w short tracku.Punktem kulminacyjnym sezonu będą Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022. Na platformach Discovery dostępny będzie każdy niezapomniany moment najważniejszego wydarzenia sportowego świata.