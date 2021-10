TVP traci prawa do skoków narciarskich i atakuje TVN. "Liczymy na opamiętanie"

Łukasz Szewczyk

• TVP w nowym sezonie bez praw do pokazywania skoków narciarskich

• Publiczny nadawca atakuje TVN apeluje o opamiętanie

Jak już informowaliśmy , od nowego sezonu konkursy sobotnie i niedzielne zawody Pucharu Świata będą transmitowane. Grupa Discovery postanowiła nie udzielić Telewizji Polskiej sublicencji do praw na transmisję skoków narciarskich. To oznacza, że(z wyjątkiem zawodów w Polsce).W rozesłanym do mediów komunikacie Telewizja Polska utratę praw tłumaczy atakiem politycznym ze strony TVN.- czytamy w komunikacie TVP.Jednocześnie TVP zaapelowała do grupy Discovery o "wyłączenie sportu z trwającego sporu politycznego i podjęcie negocjacji w dobrej wierze, aby nie niszczyć tego, co Telewizja Polska przez wiele ostatnich lat budowała".- apeluje TVP