Lista Piosenek 357 z głosowaniem online, koncert i bloki antyreklaowe

Łukasz Szewczyk

• Radio 357 zapowiedziało start systemu do głosowania na Listę Piosenek 357

• System zostanie uruchomiony 22 października. Tydzień później (29 października) pierwsze notowanie wyłonione za jego pośrednictwem

• Również w październiku odbędzie się specjalny Koncert LP357

• Rusza także nowy format satyryczny "Reklamy? Nie mamy"

Lista Piosenek 357 z głosowaniem online - system do głosowania / Fot. materiały prasowe

Zespół Listy Piosenek 357 zapowiedział nowe otwarcie w tej jednej z najpopularniejszych audycji Radia 357. Jest ono związane z uruchomieniem nowego systemu do głosowania online. System został zaprezentowany podczas specjalnej audycji połączonej z transmisją video. Dotychczasowe notowania były wyłaniane w oparciu o głosy przesyłane na kartkach pocztowych.- mówi Marcin Łukawski, prowadzący Listę.Decyzją Patronów każdy głosujący będzie mógł oddać 10 głosów, a utwory, które wypadną z notowania - będą mogły dostać drugą szansę. System zostanie udostępniony 22 października. Lista Piosenek 357 emitowana jest w piątki o godz. 19:00.Audycja LP357 - jak wszystkie treści emitowane na żywo - jest dostępna dla każdego słuchacza. Głosować będzie społeczność 33 tysięcy Patronów. -- mówi Paweł Sołtys, prezes zarządu Radia 357.Pierwsza Lista wyłoniona w głosowaniu online pojawi się na antenie 29 października. Powstał specjalny serwis z informacjami o LP357 dostępny pod adresem lista.Radio357.pl.W ramach nowego otwarcia w Liście Piosenek zespół Radia 357 zapowiedział organizację Koncertu LP357. Był on pierwszym celem zbiórki na Patronite. -- mówi Piotr Stelmach, koordynujący prace reakcji muzycznej.Podczas audycji specjalnej wyemitowany został premierowy odcinek nowego formatu "Reklamy? Nie mamy". To satyryczny cykl parodii reklam. Będą przygotowywane przez artystów kabaretowych współpracujących z Radiem 357- mówi Katarzyna Pruchnicka, z zarządu Radia 357, koordynująca rozwój oferty programowej.Cykl "Reklamy? Nie mamy" przygotują Łukasz Błąd, Filip Jaślar i Krzysztof Szubzda, a wydawać będzie Agnieszka Szwajgier. Będzie emitowany o godz. 9:50 w paśmie "Kieruj się na południe" oraz w "Popołudniówce" o godz. 18:30. Pierwsza emisja 7 października.Po roku od startu zbiórki Radio 357 jest na pierwszym miejscu spośród wszystkich projektów finansowanych poprzez serwis crowdfundingowy Patronite. Jest liderem zarówno pod względem liczby patronów jak i wysokości kwoty wsparcia.- mówił podczas audycji Tadeusz Chełkowski, współzałożyciel portalu Patronite. -- dodał.Obecnie 33 800 Patronów Radia 357 wpłaca co miesiąc 682 000 zł. W zamian otrzymują m.in. dostęp do platformy podcastowej "Twoje 357". Od 22 października będą mogli głosować na Listę Piosenek 357.