Bare Knuckle Fighting Championship z galą w Montanie. Na żywo w Fightklubie!

Łukasz Szewczyk

• Bare Knuckle Fighting Championshippodbija kolejny amerykański stan.

• W najbliższy weekend zorganizuje swoją galę w Billings w Montanie, a wydarzenie to kibice w naszym kraju zobaczą na żywo w Fightklubie

Bare Knuckle Fighting Championship szerokim łukiem zaznacza swoją obecność w coraz to nowych zakątkach Stanów Zjednoczonych. Zdobywając nowe rynki i chcąc zaspokoić oczekiwania kolejnych kibiców w najbliższy weekend organizacja zaplanowała ciekawe show w First Interstate Arenie w Billings. Cała gala transmitowana będzie w Fightklubie - początek w nocy z soboty na niedzielę o godz. 2.00.- Cieszymy się, że wreszcie możemy promować nasze wydarzenie w Montanie - mówi Dave Feldman, prezes BKFC - Specjalnie na tę galę stworzyliśmy iście wybuchową kartę walk i już nie możemy doczekać się kiedy zaprezentujemy ją w Billings. Zarówno miejscowi fani sportów walki, jak i wszyscy oglądający nas w telewizji nie powinni być zawiedzeni, bo wszystko wskazuje na to, że będzie czekała nas ekscytująca noc.O odpowiedni poziom adrenaliny w starciu wieczoru zadbają fighterzy w wadze średniej, Joe "Diesel" Riggs i Melvin "The Young Assassin" Guillard. Dla Riggsa będzie to pierwszy pojedynek od kontrowersyjnej przegranej w czerwcu 2021 roku podczas gali BKFC 18. "Diesel" w czwartej rundzie walki o tytuł mistrza świata z Hectorem Lombardem został wówczas odesłany przez lekarza ringowego do narożnika i uznany za niezdolnego do kontynuowania pojedynku. Zawodnik z Phoenix długo nie mógł pogodzić się z werdyktem, a teraz wraca do okrągłego ringu, aby udowodnić, że zasługuje na mistrzowski tytuł.W kolejnej drodze po pas jego pierwszym rywalem będzie Melvin Guillard, który również nie ma najmilszych wspomnień z sędziami. W swoim debiucie w BKFC, w starciu z Harrisem Stephensonem, został on zdyskwalifikowany za kontynuowanie walki po wstrzymaniu jej przez arbitra. Zdyskwalifikowany niesłusznie, bo jak przekonaliśmy się później, po komendzie sędziowskiej nie wyprowadził on już żadnych ciosów, które dosięgnęłyby rywala. W Billings zarówno Guillard, jak i Riggs będą mieli coś do udowodnienia zarówno sobie, swoim fanom, jak i włodarzom organizacji oraz jej... arbitrom.Sporych emocji kibicom dostarczyć powinno również starcie kobiet w wadze muszej pomiędzy Christine Fereą (3-1, 3 KO) a debiutującą w BKFC Kolumbijką, Calistą Silgado. Pierwsza z nich będzie próbowała kontynuować zwycięską passę zapoczątkowaną wygraną przez nokaut z Calie Cutler. Z kolei dla fighterki z Ameryko Południowej, mającej za sobą całkiem udaną karierę bokserską, będzie to pierwsze starcie w walkach na gołe pięści w historii. Czy debiut ten zakończy się jej zwycięstwem? Także swoją premierową walkę w BKFC stoczy w Billings Josh Wright. Jego rywalem w Montanie będzie jeden z ulubieńców publiczności, walczący niezwykle widowiskowo, Tom Shoaff.Gala BKFC 22 w nocy z 9 na 10 października 2021 roku (z soboty na niedzielę) o godz. 2.00 na żywo wyłącznie w Fightklubie.