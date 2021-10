W TVN7 startuje nowy sezon "Projekt Lady". Nowa siedziba szkoły

Łukasz Szewczyk

Tatiana Mindewicz-Puacz, Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Irena Kamińska-Radomska / Fot. TVN

Do Pałacu w Ojrzanowie wyruszy bus "Projektu Lady", który podczas podróży po Polsce, zabierze na pokład dwanaście kandydatek na damy. Zanim przekroczą one próg szkoły "Projektu Lady" i przedstawią się mentorkom, najpierw zapoznają się ze sobą nawzajem. A jak to podczas wycieczek integracyjnych bywa, w busie dużo się będzie działo! Imprezowe towarzystwo, w szampańskich nastrojach, po kilku godzinach jazdy, zawita w pałacu. Ich entree będzie wyjątkowo spektakularne. Wpadkom i upadkom nie będzie końca.Tuż po pierwszym spotkaniu z mentorkami, po długiej podróży, czeka ich przyjęcie. A na nim wielu znamienitych gości. Jednym słowem szykuje się raut w wykwintnym towarzystwie. A czasu na przygotowania do niego jak na lekarstwo. Popłoch, szybka toaleta, błyskawiczne poprawki makijażu muszą wystarczyć. Czy rzucone od razu na głęboką wodę dziewczyny nauczą się szybko pływać w oceanie savoir-vivre'u? Czy uda im się uniknąć gaf i nietaktów?Pierwsze zajęcia jakie czekają je następnego dnia, to lekcja gracji. Jak poradzą sobie z eleganckim poruszaniem się, podstawami baletu oraz subtelnością i zwiewnością? Czy prowadząca szybki kurs, wyłoni dziewczęta, które rokują najlepiej?Jakie w tym roku przygotowano dla nich mundurki? Te chwile, gdy uczestniczki po raz pierwszy je oglądają, są bezcenne. Stroje, które będą nosić przez cały pobyt w szkole dla dam, całkowicie różnią się bowiem od ich codziennych ubrań. Czy zaakceptują styl, z którym praktycznie nigdy nie miały do czynienia?Ale to nie koniec niespodzianek tego dnia. Po założeniu przez uczestniczki mundurków, przyjdzie czas na wspólny obiad z mentorką Ireną, której nigdy nie umyka nawet najmniejszy szczegół. Zasady savoir vivre'u przy stole mogą być dla dziewcząt bardzo uciążliwe. Czy zdołają przełknąć chociaż kęs?Po obiedzie czas na poznanie dziewcząt bliżej. Mentorka Tatiana zabierze je na długą i pełną wzruszeń oraz emocji rozmowę. Dowie się co skłoniło je by wstąpić w szeregi elitarnej szkoły oraz jakie są ich oczekiwania. Sprawdzi co je boli, co je dręczy i z czym sobie nie radzą. Czy dziewczyny wyłożą wszystkie karty na stół i otworzą się przed Tatianą?A na finał - chwila, na którą uczestniczki czekają najbardziej. Ceremonia wręczenia pereł oraz pierwsze spotkanie z prowadzącą program - Małgorzatą Rozenek-Majdan.Program dostępny także na platformie Player.pl