Już w weekend kibiców reprezentacji Polski czekają niezwykle emocjonujące chwile - w sobotę, (9 października) na PGE Narodowym mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w Katarze 2022, w którym Polacy zagrają z San Marino. Będzie to pożegnalne spotkanie Łukasza Fabiańskiego, wieloletniego bramkarza polskiej drużyny. Transmisja meczu o godz. 20:20 w TVP1. Mecz skomentują Jacek Laskowski oraz Robert Podoliński.We wtorek Biało-Czerwoni zmierzą się Albanią, aktualnym wiceliderem grupy, do którego obecnie tracimy tylko jeden punkt. Oba spotkania to znakomita okazja dla Roberta Lewandowskiego na awans w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii piłki reprezentacyjnej w Europie. Transmisja 12 października, godz. 20:30 w TVP1, mecz skomentują Mateusz Borek i Kazimierz Węgrzyn.Natomiast już w niedzielę, 10 października o godz. 20:30 w TVP2 rozstrzygnięcie Ligi Narodów - w finale zmierzą się reprezentacje Francji i Hiszpanii. Francuzi to aktualni mistrzowie świata, którzy w czwartkowym półfinale pokonali Belgów. Hiszpanie są również w wyśmienitej formie - w drodze do finału pokonali aktualnych mistrzów Europy - Włochów, którzy tym samym zakończyli niesamowitą passę 37 meczów bez porażki z rzędu.Zarówno finał, jak i mecz o trzecie miejsce pomiędzy Belgią i Włochami zapowiadają się emocjonująco. Mecz finałowy skomentuje duet Maciej Iwański i Marcin Żewłakow, natomiast drugie spotkanie Sławomir Kwiatkowski i Kazimierz Węgrzyn.Ofertę piłkarską Telewizji Polskiej uzupełniają mecze eliminacyjne do MŚ 2022 rozgrywane w Ameryce Południowej. W najbliższą niedzielę zagrają: Kolumbia z Brazylią i Argentyna z Urugwajem.Plan emisji:Sobota (9 października):godz. 20.20: El. MŚ Katar 2022:(TVP1)Niedziela (10 października):godz. 14.50 Mecz o 3 miejsce Ligi Narodów: Włochy - Belgia (TVP1)godz. 20.30 Finał Ligi Narodów: Hiszpania - Francja (TVP2)godz. 22.55 El. MŚ Katar 2022: Kolumbia - Brazylia (TVP Sport)godz. 01.25: El. MŚ Katar 2022: Argentyna - Urugwaj (TVP Sport)Wtorek (12 października):godz. 20.30 El. MŚ Katar 2022:(TVP1)