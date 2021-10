"Książki. Magazyn do słuchania". Nowy cykl podcastowy Michała Nogasia na Wyborcza.pl

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (9 października 2021 roku) ruszy nowy cykl w ramach podcastu Wyborcza.pl "8:10" - "Książki. Magazyn do słuchania".

• Złożą się na niego długie, niespieszne rozmowy Michała Nogasia z twórcami literatury, dostępne dla wszystkich internautów w serwisie i na platformach podcastowych w każdą sobotę.

• W pierwszym odcinku gościem będzie Mariusz Szczygieł.

Od końca 2019 r. na Wyborcza.pl - od poniedziałku do piątku rano - pojawia się podcast "8:10", w którym dziennikarze "Wyborczej" i Wyborcza.pl komentują najważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie, polecają wydarzenia kulturalne oraz opowiadają o swoich tekstach. W ramach podcastu dostępny jest cykl "Jutronauci" poświęcony trendom przybliżającym nas do przyszłości i będący częścią programu "Gazety Wyborczej" pod tym samym tytułem.Od października 2021 r. w ramach podcastu "8:10" będzie można także słuchać nowego cyklu "Książki. Magazyn do słuchania", tym razem związanego z tytułem "Książki. Magazyn do czytania", tworzonym przez redakcję "Wyborczej". Gospodarzem serii podcastowej będzie Michał Nogaś, który w każdym odcinku porozmawia z autorkami, autorami, tłumaczkami, tłumaczami, ilustratorkami i ilustratorami m.in. o ich dziełach, planach i pomysłach.Nowy odcinek cyklu "Książki. Magazyn do słuchania" będzie dostępny w każdą sobotę, co sprawi, że podcast "8:10" publikowany będzie od poniedziałku do soboty. Odcinków serii będą mogli słuchać wszyscy internauci na Wyborcza.pl, w aplikacji "Wyborczej", na tokfm.pl, w Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na platformie YouTube.Wydawczynią podcastu "Książki. Magazyn do słuchania" jest Martyna Turska.Twórcy audycji zachęcają wydawców książek do współpracy przy kolejnych odcinkach cyklu.