Piotr Knąber nowym szefem newsroomu Muzo.FM

Łukasz Szewczyk

• Personalne zmiany w Muzo FM

• Nowym szefem newsroomu stacji został Piotr Knąber

Dziennikarz jest związany z Muzo.FM od początku nadawania stacji. Słuchaczom jego głos przekazuje najnowsze informacje w porannych Muzonewsach. Wcześniej był dyrektorem programowym oraz dziennikarzem ekonomicznym Radia PiN. Całą swoją karierę zawodową - ponad 30 lat - związany jest z radiem. Zaczynał w Radio Gazecie, czyli dzisiejszym Radiu Zet. Należał też do pierwszej ekipy Radia WAWA. Współpracował również m.in. z Telewizją Polsat, Canal Plus, TVN i Telewizją Polską.- mówi Marcin "Bisior" Bisiorek, Dyrektor programowy MUZO.FM.Muzonewsy, czyli najważniejsze informacje z kraju i ze świata, serwisy biznesowe i sportowe oraz prognoza pogody, pojawiają się na antenie Muzo.FM od poniedziałku do piątku między godziną 6:00 a 18:00.