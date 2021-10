"Każdy ma swoje lato", "Zatruta róża", "Świt" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Każdy ma swoje lato", "Zatruta róża", "Świt", "Jeszcze jest czas", "Siostry w ogniu"

Weekend filmowych premiera wrozpocznie dramat(8 października). Jest to jeden z oryginalniejszych i ciekawszych polskich filmów ostatnich miesięcy. Opowieść o lokalnej tajemnicy, pierwszej miłości i prowincjonalnym świecie. Nastoletnia buntowniczka Agata spędza wakacje w Trzebini pracując w kuchni na oazie. Zakochuje się w niej Mirek, syn lokalnego organisty nie wiedząc jak mocno dziewczyna wpłynie na jego życie. Czy ostatecznie wręcz na życie całej rodziny, bo Agata idzie przez świat przebojem. Nawet Ksawery, chorujący na demencję dziadek Mirka widzi w niej swą dawną dziewczynę sprzed lat.W sobotę(9 października) i John Travolta jako prywatny detektyw poszukujący zaginionej kobiety w teksańskim Galveston, miasteczku-enigmie. Carson Philips, prywatny detektyw z Los Angeles, przyjeżdża w rodzinne strony. W miasteczku Galveston prowadzi śledztwo w sprawie zaginionej kobiety. Zmęczony życiem i przytłoczony nałogami Philips wie, że małe miejscowości mają wielkie tajemnice. Utrzymany w stylistyce neo-noir film z udziałem m.in. Johna Travolty oraz Morgana Freemana.Niedzielnym wydarzeniem będzie(10 października). Październikowy występ Maty na warszawskim Lotnisku Bemowo przeszedł do historii jako największe pod względem frekwencji wydarzenie w historii polskiego hip-hopu. Premierowy koncert był jedynym ze specjalną oprawą i spektakularnymi efektami specjalnymi, podczas którego uczestnicy usłyszeli na żywo utwory z drugiego solowego albumu Michała - "Młodego Matczaka". Mając dopiero 21 lat, Mata stał się już muzykiem kultowym. Jego utwór "Patointeligencja" był szeroko komentowany, nie tylko przez środowisko muzyczne, a debiutancki album artysty "100 dni do matury" uzyskał status poczwórnej platynowej płyty.Weekendową premierą wbędzie dramat(8 października). Świat w niedalekiej przyszłości. W odosobnionej dolinie żyje społeczność podzielona na dwie grupy - "wybranych" i "niepożądanych". Co chwilę wybuchają między nimi konflikty, co zmusza kolejne osoby do opuszczenia domu i ucieczki przed przemocą. Ika (Tihana Lazovic) i Matija (Krešimir Mikić) wychowują dwoje dzieci, Kaję (Lara Vladovic) i Nikolę (Maks Kleoncic). Jakiś czas temu zaginął bez śladu ich trzeci potomek. Trauma wywołana tym niewyjaśnionym wydarzeniem doprowadziła do kryzysu w małżeństwie. Przepaść między Iką i Matiją rośnie z każdym dniem, przez co małżonkowie nie mogą się porozumieć, czy powinni zostać w osadzie, czy ją opuścić. W końcu jednak kolejny świt nad doliną inicjuje serię wydarzeń, które jasno dają obojgu do zrozumienia, że muszą stawić czoła zarówno swojej żałobie, jak i ekstremizmowi, z którym mają do czynienia.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie(9 października, Cinemax 2). Wayland (Pablo Schreiber) trafił do więzienia za napad z bronią w ręku. Po piętnastu latach odsiadki wreszcie odzyskuje wolność. Powraca do małego robotniczego miasta, gdzie dorastał. Na miejscu spotyka swoją dawną miłość z czasów szkolnych, Dolores (Jena Malone). Jej życie nie potoczyło się tak, jakby tego chciała. Jest samotną matką trojga dzieci i nie ma czasu dla siebie. Kiedy ci dwoje trafiają na siebie, dawne odczucia odżywają i Wayland wprowadza się do Dolores i przejmuje rolę ojca jej dzieci. Wspólne życie naznaczone jest jednak licznymi obowiązkami i monotonią, w dodatku szybko pojawiają się problemy finansowe, dlatego mężczyzna wraca do starych nawyków. Tymczasem Dolores snuje marzenia o lepszym życiu w Los Angeles.W niedzielny wieczór(10 października, Cinemax). John (Viggo Mortensen) i jego partner Eric (Terry Chen) prowadzą spokojne i szczęśliwe życie w Los Angeles. Razem wychowują adoptowaną córkę Mónicę (Gabby Velis). Pierwszy z mężczyzn dorastał na odosobnionej farmie, gdzie ojciec, Willis (Lance Henriksen), wtłaczał mu uparcie do głowy konserwatywne wartości. Z uwagi na burzliwą przeszłość mężczyźni nie mają ze sobą zbyt dobrych relacji. Willis jednak choruje na demencję i nie może samotnie prowadzić gospodarstwa. W końcu syn zabiera go do siebie. Chociaż Johnowi przyświecają jak najlepsze intencje, postawa Willisa kładzie się cieniem na szczęściu rodziny. Odżywają dawne urazy i konflikty.Drugą premierą będą(10 października, Cinemax 2). Rojda Xani (Almila Bagriacik) jest młodą kobietą o kurdyjsko-irackich korzeniach. Wychowywała się w Niemczech, ale teraz miota się po świecie w poszukiwaniu najbliższych. Trafia m.in. do greckiego obozu dla uchodźców, gdzie ma nadzieję spotkać swoją matkę Ferhat (Maryam Boubani). Gdy kobiety w końcu się odnajdują, mogłoby się wydawać, że nic więcej do szczęścia im nie trzeba. Dobry nastrój rujnuje wiadomość, że siostra Rojdy, Dilan (Gonca de Haas), nadal jest w Iraku. Matce udaje się dostać do Niemiec, ale nikt nie wie, co dzieje się z drugą córką. Rojda jako niemiecka żołnierka postanawia zgłosić się na ochotnika do misji w Erbil w Iraku. Nikt nie wie, co jest jej prawdziwym celem. Tymczasem żołnierka zapamiętuje się w poszukiwaniach siostry.