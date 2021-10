Walka o Mundial, finały Ligi Narodów, Polsat Boxing Promotions - weekend z Polsat Sport

Łukasz Szewczyk

Druga gala spod znaku Polsat Boxing Promotions odbędzie się w sobotę (9 października). Tym razem przyszłe gwiazdy polskiej sceny pięściarskiej spotkają się w Węgierskiej Górce, a fani obejrzą łącznie sześć pojedynków zawodowych i amatorskich. W walce wieczoru niezwykle utalentowany Kubańczyk - Ihosvany Garcia - który od dłuższego czasu mieszka i trenuje w Polsce, zmierzy się z mistrzem Egiptu w wadze super średniej - Nabilem Zakym. Galę będzie można oglądać od godziny 19:00 do 20:00 w Polsacie Sport Fight, a następnie w Polsacie Sport Extra i ogólnodostępnym Super Polsacie.Polsat Boxing Promotions to niejedyna propozycja dla fanów sportów walki na sobotni wieczór.O godzinie 20:30 w Polsacie Sport Fight rozpocznie się transmisja z gali w Birmingham. W walce wieczoru wydarzenia zorganizowanego przez legendarnego promotora Franka Warrena, wystąpią Brad Foster i Jason Cunningham. Stawką ich pojedynku będą aż trzy pasy mistrzowskie kategorii koguciej, w tym tytuł Mistrza Europy. W dwóch innych walkach stawką będą pasy kategorii półśredniej oraz superkoguciej. Polskim akcentem będzie występ Piotra Gudela, który zmierzy się z niepokonanym Nickiem Ballem. Inną sobotnią propozycją ze świata sportów walki będzie gala UFC Fight Night z walką wieczoru pań: McKenzie Dern - Marina Rodriguez. Transmisja z tego wydarzenia dostępna będzie w Polsacie Sport Fight od godziny 22:00.Drugi weekend października to ogrom emocji związanych z futbolem reprezentacyjnym na najwyższym poziomie. Trwa właśnie kolejna odsłona walki o piłkarski mundial, a Telewizja Polsat jest oficjalnym nadawcą wszystkich meczów eliminacji w strefie europejskiej. W dniach 8 - 12 października kanały sportowe Polsatu pokażą na żywo około dwudziestu spotkań w tym, te z udziałem Biało-Czerwonych. Mecze Polska - San Marino (9.10) oraz Albania - Polska (12.10) transmitowane będą w Polsacie Sport Premium 1. Towarzyszyć będzie im rozbudowany program studyjny, rozpoczynający się już o godzinie 18:00, w którym wystąpią czołowi dziennikarze i eksperci piłkarscy w naszym kraju. Sobotni mecz Polaków skomentują Cezary Kowalski i Andrzej Niedzielan, a we wtorkowy wieczór byłemu reprezentacyjnemu napastnikowi towarzyszyć będzie Bożydar Iwanow.Kwalifikacje do Mistrzostw Świata to jednak niejedyna, gorąca propozycja piłkarska Telewizji Polsat na drugi weekend października. W niedzielę poznamy ostateczny układ sił w Lidze Narodów UEFA. O godzinie 14:50 w Polsacie Sport Extra rozpocznie się mecz o trzecie miejsce, pomiędzy Mistrzami Europy - Włochami - oraz liderami rankingu FIFA - Belgami. O godzinie 19:10 w Polsacie Sport wystartuje natomiast studio przed wielkim finałem, w którym Hiszpanie zmierzą się z Mistrzami Świata - Francuzami. Mecz o brąz skomentują Szymon Rojek i Marcin Kaczmarek, a walkę o złoto, Bożydar Iwanow i Artur Wichniarek.W ten weekend także fani tenisa nie będą się nudzić. W amerykańskim Indian Wells wystartował właśnie prestiżowy turniej tenisistów rangi ATP Masters 1000. W imprezie wystąpią najlepsi zawodnicy świata, w tym między innymi Hubert Hurkacz.