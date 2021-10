Gazeta Wyborcza i Wyborcza.pl z tekstami "New York Timesa"

Łukasz Szewczyk

Od października 2021 roku czytelnicy Gazety Wyborczej mają dostęp do najnowszych tekstów "New York Timesa" wybranych przez redakcję i przetłumaczonych na język polski.

Publikacje będą się pojawiać na tradycyjnych i cyfrowych łamach "Wyborczej" dzięki umowie licencyjnej podpisanej ze znanym na całym świecie amerykańskim dziennikiem.

"Gazeta Wyborcza" i Wyborcza.pl oferują czytelnikom specjalnie wybrane najnowsze teksty "New York Timesa"Materiały z "New York Timesa" publikowane przez "Wyborczą" będą obejmowały szeroki zakres tematyczny - od kultury i lifestyle'u, poprzez politykę światową i amerykańską oraz gospodarkę, aż po reportaże z miejsc, do których tylko ten szanowany i zasobny amerykański dziennik jest w stanie wysłać swoich reporterów. - To zróżnicowane bogactwo treści dających gwarancję solidnego, nietabloidowego dziennikarstwa, sprawdzonych informacji. To kolejna ofensywa "Wyborczej" w walce z fake newsami - mówi Piotr Stasiński, doradca Fundacji Dzięki porozumieniu z "New York Timesem" czytelnicy "Wyborczej" i prenumeratorzy jej cyfrowego wydania mają od października 2021 roku dostęp do przełożonych na polski tekstów tego opiniotwórczego, międzynarodowego tytułu. Codziennie 20 redaktorek i redaktorów "Wyborczej" decyduje, które spośród 120 tekstów z "New York Timesa" ukażą się na łamach obu wydań - internetowego i papierowego. Już przez pierwszy pilotażowy tydzień codziennie w "Wyborczej" ukazywało się od 6 do 10 publikacji, wszystkie przetłumaczone na polski i opatrzone adnotacją, że pochodzą z "New York Timesa". Teksty będą ukazywać się w wielu różnych działach "Wyborczej".- mówi Jerzy B. Wójcik, wydawca "Gazety Wyborczej". -- dodaje Jerzy B. Wójcik."Wyborcza" nawiązała relacje z "New York Timesem" kilka lat temu, kiedy wdrożony został paywall metryczny. -- mówi Piotr Stasiński, doradca Fundacji Gazety Wyborczej.W następnych latach "Wyborcza" - dzięki tym relacjom - wydała specjalne dodatki "Big Ideas" czy "Turning Points", będące odświeżającym dla polskich czytelników spojrzeniem na najważniejsze sprawy na świecie. Autorkami i autorami tekstów w tych dodatkach byli wybitni dziennikarze, politycy, przedstawiciele świata nauki i biznesu. To również projekt "Parenting", czyli znakomite teksty o wychowaniu dzieci, relacjach w związku, rozwiązywaniu codziennych problemów.Trzy lata temu "Wyborcza" przystąpiła do europejskiego porozumienia Leading European Newspapers' Aliance, które obecnie zrzesza osiem doborowych tytułów z siedmiu krajów.- mówi Stasiński.- podkreślają Stasiński i Wójcik, cytując słynne zdanie sędziego Sądu Najwyższego USA wypowiedziane z powodu sporu administracji prezydenta Nixona z dwiema najważniejszymi gazetami w Stanach, czyli właśnie "New York Timesem" i "Washington Postem", o prawo do publikacji tzw. Pentagon Papers.Publikacja materiałów z "New York Timesa" to nowy, istotny krok w szerokiej strategii "Gazety Wyborczej" opierającej się na jakościowym, niezależnym dziennikarstwie oraz na społeczności czytelników. Temu służy najbardziej przyszłościowy model subskrypcyjny. Media opierające swój byt na prenumeracie są dziś liderami w świecie informacji: "The New York Times" w USA, "Le Monde" we Francji, "Dagens Nyheter" w Szwecji, "Financial Times" w Wielkiej Brytanii.W Polsce liderem jest "Gazeta Wyborcza". Około 260 tys. cyfrowych subskrypcji daje jej miejsce w europejskiej czołówce, finansową stabilność oraz niezależność wobec władzy. Dzisiaj aż 2/3 wszystkich przychodów "Gazeta Wyborcza" uzyskuje ze sprzedaży treści dziennikarskich - w formie cyfrowej bądź papierowej. Ponad 40 proc. jej przychodów pochodzi z internetu (prenumerata i reklama internetowa).