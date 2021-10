Romance TV świętuje 40-lecie kultowego serialu "Statek marzeń"

Łukasz Szewczyk

• Romance TV w listopadzie świętuje na antenie 40-lecie popularnego serialu romantycz-nego "Statek marzeń".

• Jest to produkcja, która zabiera widzów do najdalszych i najpiękniejszych zakątków świata, gdzie bohaterowie znajdują miłość.

Po 40 latach wspaniałych i udanych rejsów o serialu "Statek marzeń" można śmiało powiedzieć, że stał się flagową i kultową produkcją telewizji Romance TV. To pełna emocji i zwrotów akcji seria filmów telewizyjnych, których popularność nie maleje od 1981 roku, kiedy to wyemitowano pierwszy z nich. Załoga statku w każdym odcinku zabiera widzów w podróż do niezwykłych i urzekających miejsc, gdzie po wielu perypetiach bohaterowie odnajdują wielką miłość.Przez ostatnie 40 lat w statek marzeń wcieliło się 5 wycieczkowców i dowodziło nimi 5 wspaniałych kapitanów, między innymi Siegfried Rauch jako kapitan Jakob Paulsen oraz Sascha Hehn, który z przełożonego stewartów awansował do stopnia kapitana, Victora Burgera. Zresztą, na "Statku marzeń" przez wszystkie te lata przewinęła się niemalże cała niemiecka aktorska śmietanka filmowa, a Haraldowi Schmidtowi życie na morzu tak bardzo przypadło do gustu, że przez wiele lat wcielał się w postać dyrektora rejsów, Oskara Schifferle. Ogromna popularność filmu, do którego pomysł Wolfgang Rademann zaczerpnął z seriali: enerdowskiego "Na morzu" i amerykańskiego "Statku miłości", sprawiła, że stał się on inspiracją do powstania spin-offu - serii filmów "Rejs ku szczęściu", w którym organizatorzy wesel zajmują się aranżacją uroczystości ślubnych na pokładzie statku.Pragnąc godnie uczcić 40-lecie "Statku marzeń", Romance TV wyemituje w każdy piątek litopada o godz. 20.00 premierę telewizyjną serialu. Tym razem widzowie będą podróżować na Seszele, Malediwy, do Kapsztadu i Maroka. Z kolei w niedzielne popołudnia stacja pokaże starsze odcinki "Statku marzeń oraz "Rejsu ku szczęściu".