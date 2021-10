Nadchodzi nowy standard naziemnej telewizji cyfrowej. UOKiK radzi jak przygotować się na zmiany

Łukasz Szewczyk

• Od wakacji 2022 roku widzowie będą korzystać z drugiej generacji telewizji naziemnej - DVB-T2.

• UOKiK przyłączył się do kampanii informacyjnej organizowanej przez Instytut Łączności - #GotowiNaDVBT2.

• Jak przygotować się na nową jakość telewizji.

Od 1 lipca 2022 roku odbiorcy telewizji naziemnej będą korzystać z nowego standardu nadawania sygnału - DVB-T2/HEVC. Zmiany systemu realizowane będą etapowo w całej Polsce z podziałem na województwa. Po 30 czerwca 2022 roku odbiór sygnału telewizji będzie możliwy tylko w systemie DVB-T2.Nowy system zapewnia nowe możliwości i korzyści dla konsumentów. Widzowie zyskają wyższą jakość obrazu i dźwięku oraz większy wybór kanałów. Jednakże dalsze korzystanie z telewizji naziemnej może wiązać się z koniecznością dostosowania telewizora lub wymiany na nowy. Odbiornik musi posiadać odpowiednie funkcje. Większość telewizorów wyprodukowanych w ostatnich latach jest dwusystemowa, czyli wyposażonaw możliwość odbioru obecnego systemu - DVB-T jak i nowego - DVB-T2. Telewizor zgodny ze standardami DVB-T2 może wymagać zmiany ustawień. Jeśli masz wątpliwości czy twój telewizor odpowiada na potrzeby nowych standardów, sprawdź jego parametry w instrukcji obsługi, w wyszukiwarce internetowej lub bezpośrednio u producenta. W przypadku gdy odbiornik nie spełnia wymogów DVB-T2, konieczny będzie zakup specjalnej przystawki "set-top-box" tzw. tunera zgodnego z wprowadzanymi standardami.- mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.Kupując nowy sprzęt, zapytaj sprzedawcę czy telewizor:- odbiera telewizję naziemną w standardzie DVB-T2- odbiera kodowanie obrazu w standardzie HEVC (H.265/MPEG-H)- odbiera kodowanie fonii w standardzie MPEG-2 Audio Warstwa 2 i Dolby E-AC-3Jeśli odbiornik umożliwia podłączenie do Internetu, to powinien on obsługiwać standard HbbTV w wersji przynajmniej 2.0.1.Konsumencie, jeśli zależy ci na ultra wysokiej rozdzielczości 4K, to sprzęt powinien spełniać również wymogi:- odbioru HEVC HDR w wersjach HLG10 oraz PQ10- odbioru dźwięku w wersji Dolby AC-4