WP abcZdrowie przeprowadzi test zdrowia Polaków

Łukasz Szewczyk

• Wirtualna Polska wraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym sprawdzą zdrowie Polaków w czasie pandemii.

• 13 października w serwisie WP abcZdrowie ruszy akcja "Pomyśl o sobie - sprawdź swoje zdrowie w pandemii".

• Celem akcji jest podniesienie świadomości i zwrócenie uwagi na stan naszego zdrowia.

Od wielu miesięcy świat mierzy się z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. W tym czasie skupialiśmy się głównie na uniknięciu zarażenia, jednak nie możemy zapominać o innych schorzeniach. Wizyty w placówkach medycznych w dużej części zastąpiła telemedycyna i konsultacje on-line. Dostęp do lekarzy specjalistów jest utrudniony, przez co wiele osób odkłada w czasie badania kontrolne. Choroby nie czekają na koniec pandemii, o ogólne zdrowie trzeba dbać zawsze.Redakcja serwisu WP abcZdrowie zwraca uwagę na kwestię badań oraz profilaktyki zdrowotnej i zaprasza do wypełnienia krótkiej ankiety, która znajdzie się na dedykowanej stronie . Jej wypełnienie zajmie kilka minut. Następnie użytkownik otrzyma indywidualne wskazówki, co powinien zrobić z objawami oraz sugestie w jakim kierunku robić badania.Partnerami merytorycznymi są WP Znajdź Lekarza, HomeDoctor i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Partnerem strategicznym jest NutroPharma sp z.o.o.- mówi Dorota Mielcarek, redaktor naczelna WP abcZdrowie.Test będzie można wypełnić do 30 listopada 2021. Kolejny etap akcji "Pomyśl o sobie" to analiza, którą przeprowadzą eksperci z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Z końcowego raportu dowiemy się, jak zmieniło się zdrowie Polaków podczas pandemii.- dodaje Dorota Mielcarek.