Nowy sezon "LEGO Masters" od listopada w TVN

• Miliony klocków LEGO, dwoje jurorów, jeden prowadzący i sześć par uczestników.

• W listopadzie TVN rozpoczyna emisję nowego sezonu programu "LEGO Masters"

"LEGO Masters" to nie tylko rywalizacja o wygraną. To szansa, by swoją pasją do tworzenia zarazić miliony widzów w całej Polsce. Uczestnicy show w każdym odcinku staną przed nowym wyzwaniem, przekraczając granice własnej wyobraźni.W drugim sezonie nie zabraknie niespodzianek. Do jury dołączy Kamil Bednarek. Wspólnie z Olą Mirecką będą oceniać dokonania uczestników. Która para zaimponuje im umiejętnościami technicznymi i pomysłami na konstrukcje z najpopularniejszych klocków na świecie? Stawka jest wysoka. Nagrodą główną w programie jest tytuł mistrza LEGO, 100 tysięcy złotych oraz zestawy klocków o wartości 10 tys. zł.W sześciu odcinkach pary uczestników otrzymają zadania, od wykonania których będzie zależało przejście do kolejnego etapu rywalizacji. Jedynym ograniczeniem dla ich wyobraźni będzie czas. Która para najlepiej wcieli się w role architektów i budowniczych? To będzie prawdziwy test ich umiejętności, ale przede wszystkim fantastyczna przygoda i doskonała zabawa.Na koniec widzowie będą mogli poczuć niesamowitą atmosferę podczas dodatkowego odcinka świątecznego, pełnego niespodzianek.Emisja programu w piątki o godz. 20.00 (od 5 listopada 2021 roku) na antenie TVN.