Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska rozpoczyna emisję nowego magazynu "Od niemowlaka do przedszkolaka"

• Program poprowadzi Ida Nowakowska, która niedawno sama debiutowała w roli mamy, teraz swoimi doświadczeniami i wiedzą podzieli się z widzami

W każdym odcinku widzowie będą mieli okazję przyglądać się jak Ida, młoda mama, radzi sobie z obowiązkami związanymi z pielęgnacją i zdrowiem swojego synka. Podpowiadać jej będą inne, doświadczone mamy, a także eksperci z zakresu opieki nad małym dzieckiem.Twórcy magazynu stawiają na rzetelną wiedzę skonsultowaną ze specjalistami - pediatrami, położnymi czy psychologami dziecięcymi. Widzowie dowiedzą się m.in., na co zwrócić uwagę, kąpiąc noworodka, co zabrać na pierwszy spacer oraz jak karmić niemowlę, to tylko wybrane tematy z długiej listy praktycznych porad dla rodziców."Od niemowlaka do przedszkolaka" - premierowe odcinki w czwartki o godz. 22:00 w TVP ABC, a następnie w piątki o godz. 14:55 w TVP Kobieta. Powtórki programu w TVP Kobieta w niedziele o godz. 07:45.